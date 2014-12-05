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Черное море Черное море
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Black Sea

Черное море, 2014

2014 / Великобритания / США / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

После 10 лет напряженной работы морским спасателем ставший безработным капитан подводной лодки Робинсон решает рискнуть всем в поисках легендарного клада: затонувшей нацистской субмарины, набитой золотыми слитками…

  • Подлодка, использованная для съемок, называется «Черная вдова». Это старое советское судно, пришвартованное на реке Медуэй в городе Струд, графство Кент. Часть эпизодов снималась в Крыму.
  • Исполнитель главной роли Джуд Лоу провел 3 дня в рабочей обстановке британских подводников, чтобы подготовиться к съемкам.
  • Фамилия машиниста, сыгранного Сергеем Пускепалисом, Зайцев. Персонаж Лоу в военно-исторической драме «Враг у ворот», русский снайпер Василий, носит такую же фамилию.
  • Никакой старый пассивный гидролокатор времен «холодной войны» не был настолько точен, чтобы измерить расстояние до метрового разрешения (208 метров), когда герои услышали эсминец. Надо было просто сказать приблизительное расстояние.
  • На боевой рубке немецкой субмарины изображена свастика. В военное время подводные лодки не имели официальных опознавательных знаков, хотя многие экипажи наносили несанкционированные эмблемы, чтобы персонализировать суда.
  • Предположение о том, что экипаж затонувшего судна был вынужден заниматься каннибализмом, бессмысленно — все задохнулись бы раньше, чем начали страдать от голода.
  • Скелет, чье запястье туго удерживает цепь, также абсурдная находка. Кольцо наручника должно болтаться, ведь прикован был живой человек, чьи кости одеты плотью.

К уволенному капитану подводной лодки обращается таинственный наниматель с предложением возглавить экспедицию по поиску затонувшей у берегов Чёрного моря субмарины, предположительно загруженной золотом. Желая подзаработать на этом деле и отомстить бывшему работодателю, капитан собирает команду из русских и английских моряков и отправляется в плавание, но вскоре понимает, в какое рискованное предприятие ввязался.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 29 января 2015
Премьера в мире 5 декабря 2014
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Кевин МакДональд
Кевин МакДональд
В ролях
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Черное море 5 постеров
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Черное море
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Съемочная группа «Черного моря» представила фильм на суд зрителей Интернациональная съемочная группа – обладатель Оскара британский режиссер Кевин МакДональд и продюсер Чарльз Стил, российские актеры Григорий Добрыгин, Сергей Пускепалис, Сергей Колесников и
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16 января 2015 00:00
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