Черное море, 2014

После 10 лет напряженной работы морским спасателем ставший безработным капитан подводной лодки Робинсон решает рискнуть всем в поисках легендарного клада: затонувшей нацистской субмарины, набитой золотыми слитками…
К уволенному капитану подводной лодки обращается таинственный наниматель с предложением возглавить экспедицию по поиску затонувшей у берегов Чёрного моря субмарины, предположительно загруженной золотом. Желая подзаработать на этом деле и отомстить бывшему работодателю, капитан собирает команду из русских и английских моряков и отправляется в плавание, но вскоре понимает, в какое рискованное предприятие ввязался.