Наследники, 2015

Большая часть действия фильма происходит в студии ток-шоу, где политолог, патриот, попдива и другие персонажи во главе с ведущим обсуждают фигуру и наследие преподобного Сергия Радонежского. В разгар записи Ведущий неожиданно узнает, что его программу закрывают. Решив, что терять ему нечего, Ведущий идёт ва-банк и стремится прежде всего «разоблачить» — церковь, власть, своих собеседников… Но эффект оказывается совсем не тот, на который он рассчитывал. В пылу оживленной и даже яростной полемики мы начинаем прозревать подлинного Сергия Радонежского, а в эпизодах истории как в зеркале угадываем проблемы современной России…