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Наследники Наследники
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Наследники, 2015

2015 / Россия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Большая часть действия фильма происходит в студии ток-шоу, где политолог, патриот, попдива и другие персонажи во главе с ведущим обсуждают фигуру и наследие преподобного Сергия Радонежского. В разгар записи Ведущий неожиданно узнает, что его программу закрывают. Решив, что терять ему нечего, Ведущий идёт ва-банк и стремится прежде всего «разоблачить» — церковь, власть, своих собеседников… Но эффект оказывается совсем не тот, на который он рассчитывал. В пылу оживленной и даже яростной полемики мы начинаем прозревать подлинного Сергия Радонежского, а в эпизодах истории как в зеркале угадываем проблемы современной России…

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 5 ноября 2015
Премьера в мире 22 октября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Ливандия Энтертейнмент
Режиссер
Владимир Хотиненко
Владимир Хотиненко
В ролях
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Александр Балуев
Александр Балуев
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Александр Коротков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наследники 1 постер
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