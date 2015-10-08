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Постер фильма Джунун
7.3
Киноафиша Фильмы Джунун
7.3

Джунун

, 2015
Junun
США / документальный, мюзикл / 18+
Постер фильма Джунун
7.3

О фильме

С десяток музыкантов сидят на полу в кругу, во главе — израильский композитор Шай Бен-Цур, чуть поодаль — Джонни Гринвуд, спрятавший лицо за длинной челкой, за кадром — Найджел Годрич, за камерой — режиссер Пол Томас Андерсон. А за окном — весна в индийском Раджастане. Люди играют музыку небесной красоты и переглядываются друг с другом — когда серьезно, когда посмеиваясь. Документальный фильм о поездке Гринвуда, Годрича и Шай Бен-Цура в Раджастан почти целиком состоит из бесконечных репетиций в просторном зале старинного индийского форта, продуваемом всеми ветрами из открытых окон и дверей. Разбавляют их лишь кроткие интервью местных музыкантов из Rajastan Express, редкие вылазки на рынок за починкой инструментов и — в качестве внезапной шалости — пристальное внимание камеры к залетающим то и дело в помещение голубям. Но большего и не надо: достаточно просидеть в зале десять минут, чтобы понять, что все эти люди собрались в кадре ради музыки, и пока она звучит, говорить им много совершенно ни к чему. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

В ролях

Атишам Хан Аджмери
Self - Dholak
Гафран Али
Шазиб Али
Джонни Гринвуд
Self - Guitar & Ondes Martenot
Nihal Khan
Self - Dholak
Nathu Lal Solanki
Self - Nagara
Narsi Lal Solanki
Self - Nagara
Aamir Bhiyani
Self - Trumpet
Zakir Ali Qawwal
Self - Vocals & Harmonium
Zaki Ali Qawwal
Self - Vocals
Найджел Годрич
Self
Soheb Bhiyani
Self - Horms
Режиссер Пол Томас Андерсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 54 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 9 октября 2015
Премьера в мире 8 октября 2015
Дата выхода
8 октября 2015 Россия 16+
8 октября 2015 Казахстан
8 октября 2015 Украина
Другие названия
Junun, Джунун, 前往印度制作音乐专辑

Рейтинг фильма

7.3
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