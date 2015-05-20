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Youth

Молодость, 2015

2015 / Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Два пожилых друга отправляются в отпуск, который перевернет их жизни
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История одного лета из жизни лучших друзей Фреда Белинджера и Мика Бойла. Один – дирижер и композитор с мировым именем, оставивший карьеру и пребывающий в апатии. Второй – неуемный именитый режиссер, который все еще рассчитывает снять “главный фильм” в своей жизни.

  • Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2015 года.
  • Сцена, в которой Фред дирижирует, является отсылкой к "Репетиции оркестра" Федерико Феллини. Паоло Соррентино является горячим поклонником творчества Феллини.
  • По версии сайта WhatCulture.com, эпизод с Мисс Вселенной Мадалиной Генеа в ванне попал на первую строчку рейтинга киносцен, которые чаще всего ставят "на паузу".
  • Джейн Фонда заинтересовалась ролью Бренды по рекомендации ее близкого друга Аля Пачино.
  • Съемки картины прошли в восточной части швейцарских Альп. На экране можно заметить железнодорожный вокзал Визена – деревни, расположенной между Санкт-Морицем и Давосом.
  • При написании сценария Паоло Соррентино рассчитывал, что главную роль исполнит Майкл Кейн.
  • Чтобы подчеркнуть седину Майкла Кейна, его герою специально подобрали очки в темной оправе.
  • Майкл Кейн, Джейн Фонда и Рэйчел Вайс являются лауреатами премии “Оскар”.
  • Сэр Майкл Кейн и Джейн Фонда играли вместе в фильме “Поторопи закат” (1967).

Фрэд – прославленный композитор и дирижер, вопреки просьбам Ее Величества, отказывается выступить на Дне Рождении принца Филиппа, и на это у него есть веская причина. Мик, оскароносный режиссер, вовсю работает над новым сценарием «фильма-откровения», но дело не спорится.

Фрэд и Мик уже полвека дружат, смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира. Это лето они проводят на альпийском курорте, где любовные переживания уже взрослых детей, случайно подсмотренные драмы и откровения далекого прошлого навсегда изменят судьбы друзей.

7.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 22 октября 2015
Премьера в мире 20 мая 2015
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Паоло Соррентино
Паоло Соррентино
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Пол Дано
Пол Дано
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Все актеры и съемочная группа
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— После боли приходит наслаждение. — А потом опять боль.  У режиссера Паоло Соррентино довольно необычный почерк в кино - он определенно красив, но далеко не всем понятен. Его очередная картина «Молодость» понравится фанатам «Великой красоты», но заставит скучать противников этого именитого итальянца. В любом случае, гениальности  у Соррентино не занимать, он собирает награды с самых престижных кинофестивалей. И «Молодость» не…
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Тома 24 ноября 2015, 00:38
Ответ на сообщение lagexap от 06/11/2015 - 14:32:37


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