Молодость, 2015

История одного лета из жизни лучших друзей Фреда Белинджера и Мика Бойла. Один – дирижер и композитор с мировым именем, оставивший карьеру и пребывающий в апатии. Второй – неуемный именитый режиссер, который все еще рассчитывает снять “главный фильм” в своей жизни.
Фрэд – прославленный композитор и дирижер, вопреки просьбам Ее Величества, отказывается выступить на Дне Рождении принца Филиппа, и на это у него есть веская причина. Мик, оскароносный режиссер, вовсю работает над новым сценарием «фильма-откровения», но дело не спорится.
Фрэд и Мик уже полвека дружат, смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира. Это лето они проводят на альпийском курорте, где любовные переживания уже взрослых детей, случайно подсмотренные драмы и откровения далекого прошлого навсегда изменят судьбы друзей.
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