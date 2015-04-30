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Приличные люди Приличные люди
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Приличные люди, 2015

2015 / Россия
3.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спокойная жизнь интеллигентной супружеской пары в одночасье меняется, когда на пороге их квартиры внезапно появляется дальний родственник – “откинувшийся” уголовник, которому по праву принадлежит половина жилплощади. Новоиспеченный дядя Игорь превращает будни своей родни в ад, но в итоге скоропостижно погибает от удара током. Под страхом обвинения в преднамеренном убийстве супруги решают “по-тихому” спрятать труп.

  • Изначально роль дяди Игоря должен был исполнять Гарик Харламов, но в итоге он выбыл из проекта из-за конфликтов в своем рабочем графике. Так роль получил Сергей Шнуров.
  • Сцену, в которой супруги затаскивают труп под автомобиль, снимали летом в жару. После одного из дублей актерам дали двухчасовой перерыв, но Шнуров, лежащий под машиной, не двинулся с места. Когда съемочная команда забеспокоилась и заглянула под автомобиль, оказалось, что Сергей в порядке и просто лежит и курит. Музыкант заявил, что под машиной ему прохладно и что весь перерыв он проведет там.
  • Картина – полнометражный режиссерский дебют Клима Поплавского.
  • Евгений Сморигин, сыгравший главную мужскую роль в фильме, также принимал участие в написании сценария.
  • Профессия главного героя (учитель физики) является своеобразной отсылкой к сериалу “Во все тяжкие”. Кроме того, значок этого телешоу можно заметить на постере к “Приличным людям”.

Что делать, если вы с женой случайно убили родственника, только что освободившегося из тюрьмы и претендовавшего на ваш дом … а соседский мальчик видел, как вы пытались закопать труп на заднем дворе? Если вы считаете себя приличными людьми, то вы, судя по всему (раз уж так вышло), должны избавиться от трупа… и, видимо, от маленького свидетеля (особенно, принимая во внимание, что он постоянно третировал вашего неуклюжего сына)… и случайно остановившему вас инспектору ГИБДД вы тоже как-то не должны позволить узнать, что у вас в машине какой-то не совсем живой человек и чужой ребенок… Конечно, преподавая физику в школе и работая семейных психологом, для всего этого у вас не было достаточных навыков, но ничего — надо же когда-то начинать. В общем, приличные люди пускаются во все тяжкие.

3.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 30 апреля 2015
Премьера в мире 30 апреля 2015
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Клим Поплавский
В ролях
Наталия Медведева
Наталия Медведева
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Евгений Сморигин
Григорий Цветков
Артём Башенин
Артём Башенин
Все актеры и съемочная группа
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Приличные люди
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 15 октября 2015, 00:18
Это даже хуже,чем комедии Enjoy Movies

Сын Красной Шапочки вдруг решил,что он может снимать кино,а резиденты Камеди продолжают тщетные попытки стать актерами

Отвратительный бездарный дешевый балаган
Вова 15 октября 2015, 00:13
Если честно, эти дурни из камеди клаб уже реально достали!!! Расплодились по всему телевидению, хотя большинство полные бездарности
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