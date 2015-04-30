Приличные люди, 2015

Спокойная жизнь интеллигентной супружеской пары в одночасье меняется, когда на пороге их квартиры внезапно появляется дальний родственник – “откинувшийся” уголовник, которому по праву принадлежит половина жилплощади. Новоиспеченный дядя Игорь превращает будни своей родни в ад, но в итоге скоропостижно погибает от удара током. Под страхом обвинения в преднамеренном убийстве супруги решают “по-тихому” спрятать труп.
Что делать, если вы с женой случайно убили родственника, только что освободившегося из тюрьмы и претендовавшего на ваш дом … а соседский мальчик видел, как вы пытались закопать труп на заднем дворе? Если вы считаете себя приличными людьми, то вы, судя по всему (раз уж так вышло), должны избавиться от трупа… и, видимо, от маленького свидетеля (особенно, принимая во внимание, что он постоянно третировал вашего неуклюжего сына)… и случайно остановившему вас инспектору ГИБДД вы тоже как-то не должны позволить узнать, что у вас в машине какой-то не совсем живой человек и чужой ребенок… Конечно, преподавая физику в школе и работая семейных психологом, для всего этого у вас не было достаточных навыков, но ничего — надо же когда-то начинать. В общем, приличные люди пускаются во все тяжкие.
Сын Красной Шапочки вдруг решил,что он может снимать кино,а резиденты Камеди продолжают тщетные попытки стать актерами
Отвратительный бездарный дешевый балаган