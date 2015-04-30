Приличные люди, 2015

Что делать, если вы с женой случайно убили родственника, только что освободившегося из тюрьмы и претендовавшего на ваш дом … а соседский мальчик видел, как вы пытались закопать труп на заднем дворе? Если вы считаете себя приличными людьми, то вы, судя по всему (раз уж так вышло), должны избавиться от трупа… и, видимо, от маленького свидетеля (особенно, принимая во внимание, что он постоянно третировал вашего неуклюжего сына)… и случайно остановившему вас инспектору ГИБДД вы тоже как-то не должны позволить узнать, что у вас в машине какой-то не совсем живой человек и чужой ребенок… Конечно, преподавая физику в школе и работая семейных психологом, для всего этого у вас не было достаточных навыков, но ничего — надо же когда-то начинать. В общем, приличные люди пускаются во все тяжкие.