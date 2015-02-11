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Пятьдесят оттенков серого Пятьдесят оттенков серого
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Fifty Shades of Grey

Пятьдесят оттенков серого, 2015

2015 / США
4.2 Оцените
131 голос Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Застенчивая и наивная студентка колледжа английской литературы Анастейша «Ана» Стил должна взять интервью у молодого миллиардера Кристиана Грея. Она соглашается на это, чтобы помочь своей соседке по комнате Кейт Кавана, которая, как назло, именно в этот день заболела гриппом. Анастейша обычно равнодушна к мужчинам, но когда она поднимается в миллиардерский офис и встречает Кристиана, то испытывает к нему симпатию, ведь тот умен, красив и весьма самоуверен.

Кристиан также интересуется Аной, поскольку вскоре он приходит в хозяйственный магазин, где она работает. Пользуясь случаем, Анастейша просит его принять участие в фотосессии для студенческой газеты, в которой работает Кейт. Кристиан соглашается, а после съемки зовет Ану на свидание. Между молодыми людьми возникает влечение, но Грей почему-то отталкивает Ану, когда та ждет от него поцелуя.

В день выпуска Кристиан отправляет Ане в подарок первое издание ее любимого романа, “Тэсс из рода д'Эбервиллей”. Чтобы отпраздновать конец учебы,  Ана, Кейт и их друзья отправляются в бар. Там Анастейше признается в любви ее друг детства Хосе. Ана не испытывает к нему чувств и отшивает парня, но тот все равно пытается поцеловать ее. В критический момент появляется Кристиан, спасает девушку и увозит ее к себе домой.

На утро страдающая от похмелья Анастейша просыпается в кровати мистера Грея. Тот говорит, что готов начать с ней отношения, но для этого Ане придется подписать некий контракт. Анна временно осчастливлена, но что за условия собирается ставить ей Кристиан, и что скрывается за дверями таинственной Красной комнаты?

Для съемок большей части эротических сцен были использованы камеры с дистанционным управлением, чтобы атмосфера на съемочной площадке была для актеров более интимной.

Оператор Шеймус МакГарви утверждалл, что он и его команда добавляли героям лобковые волосы на компьютере, потому что актеры носили “нашивки скромности” телесного цвета, которые часто используются в эротических сценах, чтобы прикрываться во время съемок.

Дакота Джонсон забрала со съемочной площадки флоггер и несколько пар нижнего белья. Она взяла нижнее белье, утверждая, что оно было слишком удобным, чтобы его оставлять.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан снимались в сценах в Красной комнате в последнюю неделю съемок фильма. Таким образом им было бы комфортнее друг с другом, так как они провели много времени вместе во время остальной части съемок.

Дакоте Джонсон пришлось использовать телесный макияж, чтобы скрыть свои татуировки.

Пост режиссера фильма предлагали Анджелине Джоли, но та почему-то отказалась.

Джейми Дорнан рассказывал, что однажды посетил частный эротический клуб для исследования своего персонажа.

Джейми Дорнан приступил к очень строгому режиму тренировок по 3 часа в день, как только он получил роль Кристиана Грея. Дорнан и раньше был моделью нижнего белья и всегда был в хорошей форме, но ему пришлось стать еще более мускулистым, так как его персонаж Кристиан Грей должен был «быть воплощением мужской красоты». Его диета состояла из питья протеиновых коктейлей 5 раз в день, в том числе по одному каждый день в 4:00 утра: актер вставал посреди ночи по будильнику, пил протеиновый коктейль и снова ложился спать. Дорнан чувствовал, что ему не нужно набирать массу для роли, и вместо этого он старался поддерживать максимально рельефное состояние своего тела.

Когда Кристиан Грей навещает Ану в хозяйственном магазине и покупает веревку, кабельные стяжки и ленту, Ана говорит ему: «Ты настоящий серийный убийца». Он отвечает: «Не сегодня». Подобного разговора не было в книге: это отсылка к телесериалу «Крах», где Дорнан действительно исполняет роль маньяка-социопата.

Анастейша Стил — скромная студентка, живущая вместе с близкой подругой-сокурсницей Кейт. За неделю до выпускного в университете, Анастейша, по просьбе заболевшей Кейт заменить её, берёт интервью у молодого красавца-миллиардера Кристиана Грея. Интервью складывается не очень удачно, и Анастейша не думает, что они когда-либо встретятся вновь. Неожиданно Грей появляется в хозяйственном магазине, где девушка работает продавцом. Их знакомство продолжается, и Анастейша постепенно узнаёт о тайных сексуальных увлечениях богача…

4.2 Оцените
131 голос Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 12 февраля 2015
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 11 февраля 2015
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Сэм Тейлор-Джонсон
Сэм Тейлор-Джонсон
В ролях
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Люк Граймс
Люк Граймс
Виктор Расук
Виктор Расук
Элоиза Мамфорд
Все актеры и съемочная группа
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Пятьдесят оттенков серого
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Lil 23 октября 2015, 00:48
Sanek4747, ну вы, видимо, просто романтик. Ржали в основном из-за неправдоподобности показанного на экране и реальной жизнью.Может, идея и хорошая,… Читать дальше…
Дженни_Кодес 23 октября 2015, 00:48
Мдааа((( Уж коли охота смотреть фильм про интимное и сокровенное, то лучше уж "Нимфоманка" Ларса Фон Триера. Там хоть режиссура есть. И… Читать дальше…
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