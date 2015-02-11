Пятьдесят оттенков серого, 2015

Застенчивая и наивная студентка колледжа английской литературы Анастейша «Ана» Стил должна взять интервью у молодого миллиардера Кристиана Грея. Она соглашается на это, чтобы помочь своей соседке по комнате Кейт Кавана, которая, как назло, именно в этот день заболела гриппом. Анастейша обычно равнодушна к мужчинам, но когда она поднимается в миллиардерский офис и встречает Кристиана, то испытывает к нему симпатию, ведь тот умен, красив и весьма самоуверен.

Кристиан также интересуется Аной, поскольку вскоре он приходит в хозяйственный магазин, где она работает. Пользуясь случаем, Анастейша просит его принять участие в фотосессии для студенческой газеты, в которой работает Кейт. Кристиан соглашается, а после съемки зовет Ану на свидание. Между молодыми людьми возникает влечение, но Грей почему-то отталкивает Ану, когда та ждет от него поцелуя.

В день выпуска Кристиан отправляет Ане в подарок первое издание ее любимого романа, “Тэсс из рода д'Эбервиллей”. Чтобы отпраздновать конец учебы, Ана, Кейт и их друзья отправляются в бар. Там Анастейше признается в любви ее друг детства Хосе. Ана не испытывает к нему чувств и отшивает парня, но тот все равно пытается поцеловать ее. В критический момент появляется Кристиан, спасает девушку и увозит ее к себе домой.

На утро страдающая от похмелья Анастейша просыпается в кровати мистера Грея. Тот говорит, что готов начать с ней отношения, но для этого Ане придется подписать некий контракт. Анна временно осчастливлена, но что за условия собирается ставить ей Кристиан, и что скрывается за дверями таинственной Красной комнаты?