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Женщина в золотом Женщина в золотом
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Woman in Gold

Женщина в золотом, 2015

2015 / США / Великобритания
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Середина ХХ века. Сердце Австрии, Вена, захвачена нацистами. Юной Марии Альтман вместе с другими беженцами приходится в спешке покинуть родные места. Спустя много лет женщина собирается вернуть хотя бы часть фамильного наследия, разграбленного в годы войны. Особенно дорога Марии картина Густава Климта “Женщина в золотом”, на которой изображена ее тетя Адель Блох-Бауэр. С помощью молодого, но упорного адвоката женщина намеревается заполучить семейную реликвию, однако сделать это будет не так просто…

  • Одной из владелиц картины “Женщина в золотом” была американская телеведущая Опра Уинфри. По слухам, в коллекцию Опры полотно попало в 2006 году. Позднее одна из самых влиятельных знаменитостей США продала картину Климта коллекционеру из Китая. 
  • По некоторым источникам, еще одна фамильная реликвия - ожерелье, принадлежавшее Адель Блох-Бауэр - попало в руки жены Германа Геринга. 
  • Мария Альтман, роль которой в фильме исполнила Хелен Миррен, скончалась в 2011 году в возрасте 94 лет.
  • Кэти Холмс сыграла в картине роль Пэм Шенберг, подруги главной героини. Ранее Хелен Миррен и Кэти Холмс уже встречались на съемочной площадке фильма “Убить миссис Тингл” в 1999 году. Правда, тогда актрисы играли не приятельниц, а соперниц. 

История Марии Альтманн, которая пытается добиться справедливости — вернуть ценности, отобранные у ее семьи нацистами несколько десятилетий назад. Среди культурного достояния женщины известная картина Густава Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр», которую иногда называют «Золотая Адель». Вместе с неопытным, но отважным молодым адвокатом, женщина пытается доказать свои права на наследие предков.

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 9 февраля 2015
Премьера в мире 9 февраля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Саймон Кертис
Саймон Кертис
В ролях
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Женщина в золотом 4 постера
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Татьяна Маслани: где еще снималась звезда сериала «Женщина-Халк» В активе актрисы уже имеется одна премия «Эмми».
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22 августа 2022 14:31
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