Женщина в золотом, 2015

Середина ХХ века. Сердце Австрии, Вена, захвачена нацистами. Юной Марии Альтман вместе с другими беженцами приходится в спешке покинуть родные места. Спустя много лет женщина собирается вернуть хотя бы часть фамильного наследия, разграбленного в годы войны. Особенно дорога Марии картина Густава Климта “Женщина в золотом”, на которой изображена ее тетя Адель Блох-Бауэр. С помощью молодого, но упорного адвоката женщина намеревается заполучить семейную реликвию, однако сделать это будет не так просто…