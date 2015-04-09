Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Косухи
1 постер Смотреть онлайн
Киноафиша Фильмы Косухи

Косухи

18+
Смотреть онлайн

О фильме

Один день из жизни трех молодых московских парней. Сын олигарха. Рабочий. Интеллигент. Представители трех разных классов новой России. Они не знают друг друга, но сегодня встретятся в день рождения.
Косухи - трейлер
Косухи  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в мире 9 апреля 2015
Дата выхода
9 апреля 2015 Россия Мастер Синема 18+
9 апреля 2015 Беларусь
9 апреля 2015 Казахстан
9 апреля 2015 Украина
Режиссер
Себастьян Аларкон
В ролях
Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
Снежанна Ерискина
Александр Шам
Тимур Аларкон
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Косухи
6.0
Фотограф (2002)
Сансара (Селфи#Selfie) 6.5
Сансара (Селфи#Selfie) (2017)
Рита 5.3
Рита (2010)
Мой сводный брат Франкенштейн 6.7
Мой сводный брат Франкенштейн (2004)
Такси блюз 7.4
Такси блюз (1990)
Холодный март 6.7
Холодный март (1987)
Полеты во сне и наяву 7.5
Полеты во сне и наяву (1982)
Кто я? 6.7
Кто я? (2010)
Какраки 4.8
Какраки (2009)
12 7.5
12 (2007)
Август. Восьмого 6.3
Август. Восьмого (2012)
Марафон 6.4
Марафон (2012)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 5 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Косухи - смотреть в онлайн-кинотеатре

Косухи
Смотреть
бесплатно

Похожие фильмы онлайн

Рита
 
Такси блюз
 
Полеты во сне и наяву
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Косухи - трейлер
Косухи Трейлер
