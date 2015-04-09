Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых»
1
Косухи
Косухи
18+
драма
О фильме
Один день из жизни трех молодых московских парней. Сын олигарха. Рабочий. Интеллигент. Представители трех разных классов новой России. Они не знают друг друга, но сегодня встретятся в день рождения.
Косухи
трейлер
трейлер
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2015
Премьера в мире
9 апреля 2015
Дата выхода
9 апреля 2015
Россия
Мастер Синема
18+
9 апреля 2015
Беларусь
9 апреля 2015
Казахстан
9 апреля 2015
Украина
Режиссер
Себастьян Аларкон
В ролях
Дмитрий Смирнов
Снежанна Ерискина
Александр Шам
Тимур Аларкон
Сергей Газаров
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
5
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Косухи
Трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
