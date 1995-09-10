Зимняя сказка, 2015

Бессмертная трагикомедия Шекспира об одержимости и искуплении в новой совместной постановке Роба Эшфорда и Кеннета Браны, ошеломивших недавней версий «Макбета» в Манчестере и на Манхэттене.

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