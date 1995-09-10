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Зимняя сказка Зимняя сказка
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The Winter’s Tale

Зимняя сказка, 2015

2015 / Великобритания
7.1 Оцените
11 голосов
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О фильме
Бессмертная трагикомедия Шекспира об одержимости и искуплении в новой совместной постановке Роба Эшфорда и Кеннета Браны, ошеломивших недавней версий «Макбета» в Манчестере и на Манхэттене.
7.1 Оцените
11 голосов
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 17 мая 2015
Премьера в мире 10 сентября 1995
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Роб Эшфорд
В ролях
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Джуди Денч
Джуди Денч
Миранда Райсон
Джон Шрапнел
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените 11 голосов
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Постер фильма Зимняя сказка 2 постера
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