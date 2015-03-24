Левша, 2015

Билли Хоуп — чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, у которого есть жена-красавица Морин и замечательная дочь Лейла. Поддавшись на провокацию претендента на чемпионский пояс, Билли в одночасье теряет все и оказывается на дне. Чтобы вернуть себе доброе имя и право воспитывать дочь, Билли предстоит наказать обидчика и вновь завоевать звание чемпиона.
У боксера Билли Хоупа все было прекрасно: звание чемпиона, красавица-жена и любимая дочка. Но фортуна отворачивается от него: при трагических обстоятельствах погибает любимая жена, дисквалификация на ринге, нулевые доходы, суд лишает его родительских прав... Хоуп должен отстоять звание чемпиона и вернуть дочь. Есть ли у Хоупа шансы на победу? Все решит его знаменитый хук левой…