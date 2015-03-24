Левша, 2015

Заряд мотивации: 8 фильмов о спорте, которые можно посмотреть онлайн

За многими из этих сюжетов стоят реальные успехи и вдохновляющие примеры. Но далеко не все имеют счастливый финал, рассказывая о разрушающей самоуверенности и окружающем давлении. Объединяет всех одно — спорт, который стал смыслом жизни и превратился в призвание для этих героев. Теперь они дарят заряд энергии и становятся наглядной иллюстрацией, как не свернуть с намеченного пути и дойти до конца. Главное — вынести правильный урок и не пытаться обмануть судьбу.