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Southpaw

Левша, 2015

2015 / США
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Билли Хоуп — чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, у которого есть жена-красавица Морин и замечательная дочь Лейла. Поддавшись на провокацию претендента на чемпионский пояс, Билли в одночасье теряет все и оказывается на дне. Чтобы вернуть себе доброе имя и право воспитывать дочь, Билли предстоит наказать обидчика и вновь завоевать звание чемпиона. 

  • Из-за бюджетных ограничений у создателей фильма не было возможности заплатить Джеймсу Хорнеру за создание музыки к фильму. Однако композитору так понравилась идея фильма, что он решил сделать это бесплатно. Фильм посвящен его памяти — Хорнер погиб за несколько дней до выхода картины в прокат.
  • Изначально главную роль должен был сыграть рэпер Эминем, а фильм должен был стать неофициальным продолжение картины “Восьмая миля”, однако после начала производства певец попросил отложить съемки из-за активной музыкальной карьеры. От идеи продолжения отказались, а роль было решено отдать Джейку Джилленхолу. 
  • Источником вдохновения для Джейка Джилленхола послужила карьера боксера Мигеля Котто. 
  • Сцены боксерских поединков в Лас-Вегасе и в “Мэдисон-сквер-гарден” были сняты за две недели. 

У боксера Билли Хоупа все было прекрасно: звание чемпиона, красавица-жена и любимая дочка. Но фортуна отворачивается от него: при трагических обстоятельствах погибает любимая жена, дисквалификация на ринге, нулевые доходы, суд лишает его родительских прав... Хоуп должен отстоять звание чемпиона и вернуть дочь. Есть ли у Хоупа шансы на победу? Все решит его знаменитый хук левой…

7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 30 июля 2015
Премьера в мире 24 марта 2015
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Антуан Фукуа
Антуан Фукуа
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Виктор Ортис
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 10 октября 2015, 16:18
Спортивные драмы в принципе строятся по одной схеме:история про славу-падение-возвращение,наличие антигероя,семейная… Читать дальше…
Ильяс 10 октября 2015, 16:23
Затянутый и сопливый как в мелодрамных сериалах фильм... Сюжет на 15 минут, а раааастяяянулиии то как!!!
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