Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Наш бренд – кризис

, 2015
Our Brand Is Crisis
США / драма, комедия / 18+
Трейлеры
О фильме

Фильм, основанный на документальных съемках, покажет изнанку избирательной кампании 2002 года, когда кандидат в президенты Боливии Гонсало Санчес де Лосада нанял политтехнологов из консалтинговой фирмы Greenberg Quinlan Rosner, чтобы прийти к победе.

В ролях

Сандра Буллок
Билли Боб Торнтон
Зои Казан
Энтони Маки
Скут МакНэри
Жоаким ди Алмейда
Режиссер Дэвид Гордон Грин
Сценарист Рэйчел Бойнтон, Питер Строхан
Композитор David Wingo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 24 октября 2015
Премьера в мире 11 сентября 2015
Дата выхода
11 сентября 2015 Россия 16+
31 марта 2016 Бразилия
22 января 2016 Великобритания
21 января 2016 Германия
21 января 2016 Гонконг
22 января 2016 Ирландия
1 апреля 2016 Испания 7
30 октября 2015 Италия
11 сентября 2015 Казахстан
11 сентября 2015 Канада
30 октября 2015 США
29 октября 2015 Сингапур
11 сентября 2015 Украина
11 ноября 2015 Филиппины
6 апреля 2016 Франция
MPAA R
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $9 002 261
Производство Fortis Films, Participant, Smokehouse Pictures
Другие названия
Our Brand Is Crisis, Experta en crisis, A válságstáb, All'ultimo voto, Bizim Adımız Kriz, Brandul nostru este criza, Cuộc Chiến Quyền Lực, Die Wahlkämpferin, Especialista em Crise, Expertos en crisis, Krizė - mūsų prekės ženklas, Kryzys to nasz pomysł, Mashberim ba'am, Os Profissionais da Crise, Que le meilleur gagne, Spécialité: Crises, Πολιτική μας είναι η κρίση, Наш бренд - кризис, Нашето мото е Криза, 危机大逆袭, 危機女王, 選挙の勝ち方教えます

Рейтинг фильма

6.2
6.2
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Jane Таков мир, такова политика. Вот как это работает. Сначала большие обещания, а в итоге — полный ноль. Но, как говорил один человек: «Если бы голосование что-то меняло, его бы запретили.»

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Новости о фильме

Новый фильм Сандры Буллок установил антирекорд проката
3 ноября 2015 00:00 Новый фильм Сандры Буллок установил антирекорд проката Даже обладательница «Оскара» Сандра Буллок оказалась не способна обеспечить достойные результаты в прокате новому фильму «Наш бренд – кризис». Вышедший на экраны кинотеатров совсем недавно фильм

