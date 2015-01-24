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Постер фильма На стиле
Постер фильма На стиле
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6.8 Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы На стиле

На стиле

Fresh Dressed 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Что Канье Уэст ценит дороже денег? Зачем Tommy Hilfiger раздавал пацанам из Бронкса вещи из новых коллекций? Как рэперы и мелкие гангстеры заставили мир выучить словосочетание «уличная мода»? «На стиле» документирует живую историю романа моды и хип-хопа, рассказывая, как родившаяся на злых улицах культура завоевала мир. В разговоре о золотых цепях, шляпах Kangol и белых кроссовках, а также бандах, расизме и бедности черных районов на протяжении нескольких эпох режиссер и музыкальный журналист Саша Дженкинс использует архивные видео с ТВ и анимацию, а также собственные интервью с историками моды и музыкантами — от легендарного редактора VogueАндре Леона Телли до Фаррелла Уильямса в мехах. Получилось высказывание не столько о музыке или моде, сколько о корнях, хрониках и эволюции культуры в целом. Одним из продюсеров фильма выступил известный рэпер Нэс.
На стиле - трейлер
На стиле  трейлер
Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 24 января 2015
Дата выхода
11 июня 2015 Россия Beat Films
11 июня 2015 Беларусь
30 октября 2015 Великобритания
11 июня 2015 Казахстан
7 мая 2016 Украина
Производство CNN Films, Mass Appeal
Другие названия
Fresh Dressed, На стиле
Режиссер
Саша Дженкинс
В ролях
Дэймон Дэш
Дэймонд Джон
Карл Кани
Фаррелл Уильямс
Фаррелл Уильямс
Канье Уэст
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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Новости о фильме
Фильм об уличной моде и хип-хопе в прокате с 11 июня
Фильм об уличной моде и хип-хопе в прокате с 11 июня 11 июня компания Beat Films при поддержке adidas Originals выпускает в российский прокат документальный фильм о взаимоотношениях хип-хопа и уличной моды «На стиле» (Fresh Dressed).
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8 июня 2015 00:00
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