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Мир Юрского периода Мир Юрского периода
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Jurassic World

Мир Юрского периода, 2015

2015 / США
7.4 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Спустя 22 года после трагедии в Парке Юрского периода остров Исла-Нублар оказывается разделенным на две части: север становится местом обитания диких динозавров, а юг превращается в новый тематический парк “Мир Юрского периода” с дрессированными доисторическими ящерами. Когда со временем посещаемость парка начинает падать, для привлечения гостей компания-владелец Исла-Нублар поручает ученым вывести новый вид динозавра – Индоминус Рекс.

  • На роль Клэр пробовалась Кристен Стюарт, но создатели фильма решили, что актриса слишком молодо выглядит.
  • Изначально фильм должен был называться “Парк Юрского периода: Исчезновение"”. Более 10 лет разработка картины находилась в производственном аду. Лишь в 2011 году Спилберг подтвердил о старте подготовки к съемкам четвертой части.
  • Для DVD-версии второго сезона сериала “Парки и зоны отдыха” (2010) Крис Пратт снял специальное “закулисное” видео, в котором якобы получает смс от Стивена Спилберга о том, что его выбрали на роль в “Парке Юрского периода 4”.
  • На роль Оуэна рассматривались Арми Хаммер, Генри Кавилл, Гленн Хоуертон, Джейсон Судейкис, Джош Бролин, Джон Красински, Крис Пратт и Джейсон Стэтхэм. В итоге роль получил Пратт.
  • Съемки фильма велись на Гавайских островах, в Новом Орлеане, Нью-Йорке и округе Марин в Калифорнии. Съемочный период продлился с 10 апреля по 5 августа 2014 года.

В секретной лаборатории ведутся опыты по воссозданию альтернативного хода истории. Согласно известной гипотезе, именно динозавры могли унаследовать Землю и приблизиться к человеческому облику за миллионы лет эволюции.

7.4 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 июня 2015
Премьера в мире 29 мая 2015
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Колин Треворроу
Колин Треворроу
В ролях
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Крис Пратт
Крис Пратт
Джуди Грир
Джуди Грир
Лорен Лапкус
Лорен Лапкус
Джейк Джонсон
Джейк Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Война и мир юрского периода Несмотря на то что в старую франшизу наконец-то, после десятилетних маяний, влили свежую кровь – человечью (сценарно-режиссерскую) и рептилью, новый аттракцион скроен по стопроцентно спилберговской мерке: чтобы воссоединить семью, пребывающую на грани развода, нужна толпа свирепых динозавров, вырвавшихся из загона. Разумеется, с последующим показательным укрощением, которое переходит в воссоединение всего и вся и в немеркнущее торжество семейных…
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Наталия 11 октября 2015, 23:29
пффф, не правда, всем советую этот потрясающий фильм, мне очень уж понравился,слишком.

создателям огромное спасибо.было интересно,захватывающе,… Читать дальше…
Ира 11 октября 2015, 23:36
да,слабоват, конечно. реально 3-4 страшных момента...скорее, 3... не харизматичные главные герои, минимальное количество интересных деталей, и не… Читать дальше…
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