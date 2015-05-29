Мир Юрского периода, 2015

Спустя 22 года после трагедии в Парке Юрского периода остров Исла-Нублар оказывается разделенным на две части: север становится местом обитания диких динозавров, а юг превращается в новый тематический парк “Мир Юрского периода” с дрессированными доисторическими ящерами. Когда со временем посещаемость парка начинает падать, для привлечения гостей компания-владелец Исла-Нублар поручает ученым вывести новый вид динозавра – Индоминус Рекс.
В секретной лаборатории ведутся опыты по воссозданию альтернативного хода истории. Согласно известной гипотезе, именно динозавры могли унаследовать Землю и приблизиться к человеческому облику за миллионы лет эволюции.
создателям огромное спасибо.было интересно,захватывающе,… Читать дальше…