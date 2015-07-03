Орден, 2015

1945 год. Вся страна празднует Великую Победу. Миллионы солдат-победителей возвращаются домой. Но на Востоке часть территории Китая, Маньчжурия, по-прежнему оккупирована фашистской Японией. Верная союзническому долгу Красная Армия вступает в бой с сильным и жестоким врагом. 18 августа отряд героев-штурмовиков под командованием капитана Ивана Забелина получает разрешение на осуществление дерзкой, не имеющей аналогов в мировой истории, войсковой операции. Бойцам предстоит тяжелое сражение в самом сердце врага…