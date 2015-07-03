Орден, 2015

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о выходе в прокат О фильме 1945 год. Вся страна празднует Великую Победу. Миллионы солдат-победителей возвращаются домой. Но на Востоке часть территории Китая, Маньчжурия, по-прежнему оккупирована фашистской Японией. Верная союзническому долгу Красная Армия вступает в бой с сильным и жестоким врагом. 18 августа отряд героев-штурмовиков под командованием капитана Ивана Забелина получает разрешение на осуществление дерзкой, не имеющей аналогов в мировой истории, войсковой операции. Бойцам предстоит тяжелое сражение в самом сердце врага… Развернуть 4.1 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3 Продолжительность 2 часа 56 минут Год выпуска 2015 Премьера в России 3 июля 2015 Премьера в мире 3 июля 2015 Возраст 12+ Режиссер Алексей Быстрицкий В ролях Валерий Ошомков Александр Алешкин Юлия Кокрятская Марина Митрофанова Ген Сето Все актеры и съемочная группа 1 постер

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