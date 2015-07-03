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Орден, 2015

2015 / Россия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

1945 год. Вся страна празднует Великую Победу. Миллионы солдат-победителей возвращаются домой. Но на Востоке часть территории Китая, Маньчжурия, по-прежнему оккупирована фашистской Японией. Верная союзническому долгу Красная Армия вступает в бой с сильным и жестоким врагом. 18 августа отряд героев-штурмовиков под командованием капитана Ивана Забелина получает разрешение на осуществление дерзкой, не имеющей аналогов в мировой истории, войсковой операции. Бойцам предстоит тяжелое сражение в самом сердце врага…

4.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 2 часа 56 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 июля 2015
Премьера в мире 3 июля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Быстрицкий
В ролях
Валерий Ошомков
Александр Алешкин
Александр Алешкин
Юлия Кокрятская
Юлия Кокрятская
Марина Митрофанова
Марина Митрофанова
Ген Сето
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Орден 1 постер
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