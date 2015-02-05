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Губка Боб Губка Боб
Киноафиша Фильмы Губка Боб
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water

Губка Боб, 2014

2014 / США
6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Второй полнометражный мультипликационный фильм американца Пола Тиббита, повествующий о приключениях забавных жителей подводного городка Бикини-Боттом, соединил в себе элементы рисованной анимации и живую актерскую игру. Анимационная картина посвящена памяти известного американского актера Эрнеста Боргнайна.

В центре мультипликационной комедии – непрекращающаяся борьба за секретную рецептуру вкуснейших крабсбургеров. Веселый дружеский дуэт в лице Губки Боба и морской звезды Патрика в очередной раз предотвращает коварные замыслы злодея Планктона. Правда, в Бикини еще не знают, что некий пират Бургеробород раздобыл магическую книгу, предсказывающую предстоящие события в городе. В итоге крабсбургеры бесследно исчезают, как и старинный рецепт. Теперь Губке Бобу и его команде придется выбраться на сушу, чтобы спасти подводную обитель.

Тот самый киноактер Эрнест Боргнайн, которому и посвящена вторая анимационная полнометражка Тиббита, озвучивал Морского Супермена (Человека-русалку) в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны» 1999 года

Анонс мультипликационного сиквела о приключениях желтой губки состоялся практически через десять лет после выпуска дебютной полнометражки «Губка Боб Квадратные Штаны» в 2004-м.

Американский актер-комик Тим Конуэй, озвучивший одну из чаек пирата Бургероборода, в 1999 году занимался озвучкой Очкарика в одноименном мультипликационном сериале.

Это первый анимационный фильм, выпущенный голливудской киностудией, в котором используется рисованная анимация времен «Винни-Пуха» 2011 года.

Актер озвучивания Томас Кенни, ставший голосом Губки Боба в популярном американском мультсериале, сыграл главную роль в мультипликационной полнометражной киноленте Пола Тиббита.

Неизлечимо больному девятилетнему мальчику по имени Джулиан Росс подарили частный показ фильма в феврале 2015 года. Кроме того, актерский состав записал мотивирующее аудиообращение к ребенку от имени главных персонажей мультфильма. Реализовать трогательную задумку актеров помог один из близких родственников Томаса Кенни.

Накануне премьеры небезызвестный американский телеведущий и журналист Ларри Кинг публично высказался в твиттере относительно своего желания побыстрее увидеть анимационную полнометражку.

Занятно, что в киноленте 2004 года все персонажи отлично дышат на суше. А вот в «Губке Боб в 3D» Сквидвард озабочен неспособностью подводных существ дышать так, как это делают люди. Поэтому дельфин Пузырь наделяет главных героев волшебной силой.

В мексиканской озвучке фильма голосом чаек стали местные ютуберы, зовущиеся «командой оборотней».

Интересно, что в момент спасения Крабса и Губки Боба дельфину, которого сыграл Мэтью Барри, приходится держать товарищей по несчастью во рту. В этой неловкой ситуации Мистер Крабс паникует и опасается, что их съедят. А вот желтая губка успокаивает друга тем, что их не жуют, значит, и не пытаются съесть. Вся соль заключается в том, что технически дельфины не жуют пищу, а сразу ее проглатывают.

Вы заметили, каким образом Мистер Крабс носит наушники? Они размещены поверх глазных стеблей, хотя по логике вещей должны находиться в области ушей.

Сюжет полнометражного мультфильма посвящен наземным приключениям морских существ (на этот факт указывает оригинальное название фильма). Тем не менее, ключевые сцены на суше занимают не более получаса от всей длительности киноленты и происходят в самом конце.

В немецком варианте фильма Крабс называет Сквидварда – Герр Таддеус. А в немецкой озвучке мультсериала Мистер Крабс обращался к осьминогу немного иначе – Мистер Таддеус.

Всемирный любимчик со дна океана Губка Боб Квадратные Штаны должен спасти свой глубоководный мир, но для этого ему и его друзьям придется выбраться на сушу и оказаться в нашем.

6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 12 февраля 2015
Премьера в мире 5 февраля 2015
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Пол Тиббит
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Том Кенни
Том Кенни
Томас Ф. Уилсон
Билл Фагербакки
Все актеры и съемочная группа
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Губка Боб
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Губка Боб Квадратные Штаны
 
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Патрик Стар 7 ноября 2021, 17:38
Один из самых лучших мультов! Которые не наедает пересматривать даже по 3 кругу)
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9 ноября 2015 00:00
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