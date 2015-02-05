Губка Боб, 2014

Тот самый киноактер Эрнест Боргнайн, которому и посвящена вторая анимационная полнометражка Тиббита, озвучивал Морского Супермена (Человека-русалку) в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны» 1999 года

Анонс мультипликационного сиквела о приключениях желтой губки состоялся практически через десять лет после выпуска дебютной полнометражки «Губка Боб Квадратные Штаны» в 2004-м.

Американский актер-комик Тим Конуэй, озвучивший одну из чаек пирата Бургероборода, в 1999 году занимался озвучкой Очкарика в одноименном мультипликационном сериале.

Это первый анимационный фильм, выпущенный голливудской киностудией, в котором используется рисованная анимация времен «Винни-Пуха» 2011 года.

Актер озвучивания Томас Кенни, ставший голосом Губки Боба в популярном американском мультсериале, сыграл главную роль в мультипликационной полнометражной киноленте Пола Тиббита.

Неизлечимо больному девятилетнему мальчику по имени Джулиан Росс подарили частный показ фильма в феврале 2015 года. Кроме того, актерский состав записал мотивирующее аудиообращение к ребенку от имени главных персонажей мультфильма. Реализовать трогательную задумку актеров помог один из близких родственников Томаса Кенни.

Накануне премьеры небезызвестный американский телеведущий и журналист Ларри Кинг публично высказался в твиттере относительно своего желания побыстрее увидеть анимационную полнометражку.

Занятно, что в киноленте 2004 года все персонажи отлично дышат на суше. А вот в «Губке Боб в 3D» Сквидвард озабочен неспособностью подводных существ дышать так, как это делают люди. Поэтому дельфин Пузырь наделяет главных героев волшебной силой.

В мексиканской озвучке фильма голосом чаек стали местные ютуберы, зовущиеся «командой оборотней».

Интересно, что в момент спасения Крабса и Губки Боба дельфину, которого сыграл Мэтью Барри, приходится держать товарищей по несчастью во рту. В этой неловкой ситуации Мистер Крабс паникует и опасается, что их съедят. А вот желтая губка успокаивает друга тем, что их не жуют, значит, и не пытаются съесть. Вся соль заключается в том, что технически дельфины не жуют пищу, а сразу ее проглатывают.

Вы заметили, каким образом Мистер Крабс носит наушники? Они размещены поверх глазных стеблей, хотя по логике вещей должны находиться в области ушей.

Сюжет полнометражного мультфильма посвящен наземным приключениям морских существ (на этот факт указывает оригинальное название фильма). Тем не менее, ключевые сцены на суше занимают не более получаса от всей длительности киноленты и происходят в самом конце.

В немецком варианте фильма Крабс называет Сквидварда – Герр Таддеус. А в немецкой озвучке мультсериала Мистер Крабс обращался к осьминогу немного иначе – Мистер Таддеус.