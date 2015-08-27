Фильм основан на чемпионате Европы по футболу 1992 года, крупнейшем футбольном триумфе за всю историю Дании. Команда прошла квалификацию только из-за того, что Югославия была дисквалифицирована в результате распада и войны в этой стране. В фильме исследуются зачастую сложные отношения между тренером команды Ричардом Мёллером Нильсеном, Датской футбольной ассоциацией и ведущими игроками команды, которые, тем не менее, привели страну к триумфу и выиграли кубок.
Тренер датской сборной по футболу Рикард Мёллер Нильсен пытается внедрить новую тактику игры. Футболисты не понимают, чего он добивается. Журналисты критически настроены к нему. В итоге Дания не получает путёвку в финальную стадию чемпионата Европы. Но летом 1992-го года судьба неожиданно преподносит ему ещё один шанс. Данию всё-таки пригласили на европейский турнир вместо Югославии, обложенной международными санкциями. В багаже команды — плохая сыгранность, внутренние разногласия и личные проблемы у игроков. Но Рикард по-прежнему убеждён, что Дания может стать чемпионом Европы.
|27 августа 2015
|Россия
|Arthouse
|16+
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|Дания
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