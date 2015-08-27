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Постер фильма Андердог
6.9
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6.9

Андердог

, 2015
Sommeren '92
Дания, Великобритания / драма, комедия, спорт / 18+
Постер фильма Андердог
6.9

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм основан на чемпионате Европы по футболу 1992 года, крупнейшем футбольном триумфе за всю историю Дании. Команда прошла квалификацию только из-за того, что Югославия была дисквалифицирована в результате распада и войны в этой стране. В фильме исследуются зачастую сложные отношения между тренером команды Ричардом Мёллером Нильсеном, Датской футбольной ассоциацией и ведущими игроками команды, которые, тем не менее, привели страну к триумфу и выиграли кубок. 

  • Хеннингу Йенсену, сыгравшему ассистента Кая Йохансена, пришлось начать курить трубку во время съемок, чтобы правильно изобразить своего персонажа. Однако на постпродакшене во время перезаписи звука трубка пропала, и Дженсен сунул себе в рот зубную щетку, чтобы добиться правильной интонации и звука при разговоре.
  • Аллан Хайд, исполнивший роль Флеминга Поулсена, должен был научиться плакать из-за счастливого срыва Поулсена после финала между Данией и Германией. 
  • Йоханнесу Лассену, который сыграл Кента Нильсена, приходилось иметь под собой матрац во время съемок финала между Данией и Германией. В реальном матче Нильсен провел удар велосипедом, чтобы спасти немцев от забитого гола, но когда было сделано несколько кадров, чтобы получить правильный удар для фильма, Йоханнесу Лассену пришлось падать на матрас, чтобы не пораниться.

Тренер датской сборной по футболу Рикард Мёллер Нильсен пытается внедрить новую тактику игры. Футболисты не понимают, чего он добивается. Журналисты критически настроены к нему. В итоге Дания не получает путёвку в финальную стадию чемпионата Европы. Но летом 1992-го года судьба неожиданно преподносит ему ещё один шанс. Данию всё-таки пригласили на европейский турнир вместо Югославии, обложенной международными санкциями. В багаже команды — плохая сыгранность, внутренние разногласия и личные проблемы у игроков. Но Рикард по-прежнему убеждён, что Дания может стать чемпионом Европы.

В ролях

Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Richard Møller Nielsen
Миккель Боэ Фёльсгор
Миккель Боэ Фёльсгор
Kim Vilfort
Сирон Бьерн Мелвиль
Brian Laudrup
Астрид Хеннинг-Енсен
Хеннинг Енсен
Kaj Johansen
Эсбен Смед Енсен
John 'Faxe' Jensen
Gustav Dyekjær Giese
Peter Schmeichel
Йон Ланге
Kim Christofte
Эллан Хайд
Эллан Хайд
Flemming Povlsen
Йоханнес Лассен
Kent Nielsen
Мортен Ванг Симонсен
Henrik Andersen
Режиссер Каспер Барфоэд
Сценарист Андерс Фритхоф Огэст, Каспер Барфоэд
Композитор Lorne Balfe, Йеппе Кос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 11 июля 2016
Премьера в мире 27 августа 2015
Дата выхода
27 августа 2015 Россия Arthouse 16+
27 августа 2015 Дания
27 августа 2015 Казахстан
27 августа 2015 Украина
Сборы в мире $3 166 999
Производство Film i Väst, Meta Film, PeaPie Films
Другие названия
Sommeren '92, Summer of '92, 92年之夏, Denmark 92, Estate '92, Été 1992, Kesä '92, Sommaren '92, Sommaren 92, Sommer '92, Sommeren '92 - Dania mistrzem!, Verano del 92, Verão de 92, Андердог, Kesä -92, Το Καλοκαίρι του '92, קיץ 92, ９２年の夏, ฤดูร้อน 1992, 92년의 여름, ზაფხული ’92, Vara lui '92, Şampiyon Danimarka

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 февраля 2021

Отзывы о фильме

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