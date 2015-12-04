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Гойя — образы из плоти и крови
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Goya: Visions of Flesh and Blood

Гойя — образы из плоти и крови, 2015

2015 / Великобритания
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О фильме

Франсиско Гойя — не только самый именитый художник Испании, но и человек, предвосхитивший наступление эпохи модерна. Блестящий наблюдатель, подмечавший множество деталей будничной жизни и выступавший с тонкой критикой социального уклада, выдающийся портретист и певец тревожного прошлого Испании, Гойя поднял искусство портрета на новую высоту, и эпохальная выставка в Национальной галерее позволит заново оценить истинное величие его гения. Используя выставку в качестве стартовой площадки, фильм отправится в исследование чрезвычайно насыщенной жизни живописца. Опираясь на личные письма Гойи, съемки в значимых для художника местах и демонстрацию бессмертных шедевров его авторства из самых авторитетных коллекций мира, фильм создаёт завораживающий портрет художника и времени вокруг него. Среди позировавших Гойе — королевские особы и политики, аристократы и близкие друзья художника; всех их художник писал новым и необычным для своего времени способом, фиксируя быстрые перемены жестов, выражений, эмоций. Блистательная техника и способность взглянуть на живопись по-новому превратили Гойю в одного из самых почитаемых художников в мире, а, возможно, и за всю историю. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

7.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 декабря 2015
Премьера в мире 4 декабря 2015
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Бикерстафф
В ролях
Ксавьер Брэй
Джоанна Данн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гойя — образы из плоти и крови 1 постер
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