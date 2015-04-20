Пегги Гугенхайм: Ни дня без искусства, 2015

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о выходе в прокат О фильме Картина рассказывает о творческой биографии наследницы семьи Гуггенхайм, ставшей центральной фигурой в истории современного искусства. Развернуть 7.1 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 39 минут Год выпуска 2015 Премьера в России 20 апреля 2015 Премьера в мире 20 апреля 2015 Возраст 16+ Режиссер Лиза Иммордино Врилэнд В ролях Пегги Гуггенхейм Марина Абрамович Все актеры и съемочная группа 2 постера

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