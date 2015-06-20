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Постер фильма Лен и компания
6.1
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6.1

Лен и компания

, 2015
Len and Company
США, Канада / драма, комедия / 18+
Постер фильма Лен и компания
6.1

О фильме

Бывший рокер, а ныне преуспевающий поп-продюсер Лен Блэк психанул на церемонии вручения очередных наград и свалил в свой загородный дом в штате Нью-Йорк отмокать в грязном бассейне, смотреть древние британские сериалы и слушать аудиокниги про ковбоев. Но не прошло и месяца, как блаженный дауншифтинг эстрадного деятеля нарушают его сын, начинающий музыкант Макс, и его протеже, миловидная певица Зоуи. Макс приехал, чтобы испросить у папаши профессионального совета на предмет демозаписи своей группы, а Зоуи не терпится выяснить причину внезапного бегства Лена. Оба волей-неволей принуждают скатившегося с проторенной дорожки героя более серьезно отнестись не только к отцовским обязанностям, но и к взрослой жизни вообще.

В ролях

Рис Иванс
Рис Иванс
Len
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Zoe
Джек Килмер
Джек Килмер
Max
Кейр Гилкрист
Кейр Гилкрист
William
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Isabelle
Тайлер Хайнс
Тайлер Хайнс
Paul
Илайс Туфексис
Илайс Туфексис
Robert
Джонатан Поттс
August
Марк О’Брайэн
Марк О’Брайэн
Zach
Трэйси Хойт
Mrs. Pickett
Режиссер Тим Годсалл
Сценарист Тим Годсалл, Katharine Knight
Композитор Miles Hankins
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 20 июня 2015
Дата выхода
20 июня 2015 Россия 16+
20 июня 2015 Казахстан
11 сентября 2015 Канада
20 июня 2015 Украина
Производство Anonymous Content, QVF Inc.
Другие названия
Len and Company, Лен и компания, Conociendo a mi padre, Egyszer Len, Len i spółka, Len İnzivada, Len si ceilalti

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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