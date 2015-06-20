Бывший рокер, а ныне преуспевающий поп-продюсер Лен Блэк психанул на церемонии вручения очередных наград и свалил в свой загородный дом в штате Нью-Йорк отмокать в грязном бассейне, смотреть древние британские сериалы и слушать аудиокниги про ковбоев. Но не прошло и месяца, как блаженный дауншифтинг эстрадного деятеля нарушают его сын, начинающий музыкант Макс, и его протеже, миловидная певица Зоуи. Макс приехал, чтобы испросить у папаши профессионального совета на предмет демозаписи своей группы, а Зоуи не терпится выяснить причину внезапного бегства Лена. Оба волей-неволей принуждают скатившегося с проторенной дорожки героя более серьезно отнестись не только к отцовским обязанностям, но и к взрослой жизни вообще.