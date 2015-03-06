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Весь мир у наших ног
The Whole World at Our Feet
Весь мир у наших ног, 2015
2015 / Казахстан
Трейлер
3.0
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 2.9
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Жанр:
приключения
боевик
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О фильме
Один вожделенный взгляд приводит к событиям, стремительно погружающим жизнь молодой Алии в криминальную бездну. Но в водовороте страстей, на краю гибели, есть лишь одно спасение — истинная любовь.
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3.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2015
Премьера в России
6 марта 2015
Премьера в мире
6 марта 2015
Возраст
12+
Режиссер
Саламат Мухаммед-Али
В ролях
Арманд Ассанте
Кэри-Хироюки Тагава
Том Листер мл.
Майкл Мэдсен
Дон Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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