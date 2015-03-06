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Весь мир у наших ног Весь мир у наших ног
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The Whole World at Our Feet

Весь мир у наших ног, 2015

2015 / Казахстан
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15 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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О фильме
Один вожделенный взгляд приводит к событиям, стремительно погружающим жизнь молодой Алии в криминальную бездну. Но в водовороте страстей, на краю гибели, есть лишь одно спасение — истинная любовь.
3.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 6 марта 2015
Премьера в мире 6 марта 2015
Возраст 12+
Режиссер
Саламат Мухаммед-Али
В ролях
Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Том Листер мл.
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Дон Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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3.2
Постер фильма Весь мир у наших ног 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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