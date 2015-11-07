Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ГараШ ГараШ
Киноафиша Фильмы ГараШ

ГараШ, 2015

2015 / Беларусь
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, молодой белорус Виталий Борзов, возвращается на родину после длительного проживания в США. Герою с трудом удается привыкнуть к кажущемуся провинциальным городом Минску после блеска и суеты Нью-Йорка, но главные беды поджидают героя из-за поиска работы: рекомендации его работодателей написаны на английском, и никому нет до них никакого дела. В конечном итоге Виталию остается только начать карьеру с нуля. Сможет ли он понять своих соотечественников, получить их доверие и добиться успеха на новом месте? 

  • Фильм создавался коллаборацией режиссера и сценариста Андрея Курейчика, композитора Дмитрия Фриги и оператора Александра Крупины. Вскоре после написания сценария они поняли, что государство не станет выделять деньги на такой проект, поэтому весь бюджет фильма собирали через краудфандинг, а также с вложением собственных средств. В конце концов съемки обошлись менее чем в четыре тысячи долларов. 
  • По словам создателей, главная тема фильма – конфликт между восточной и западной цивилизацией, между пережитками социализма и суровой западной прагматичностью. При этом точное отображение нравов современных белорусов делает фильм национальным проектом. 
  • Премьера фильма состоялась 7 ноября 2015 года. При столь скромном бюджете ему удалось собрать в прокате 320 миллионов белорусских рублей, окупив свой бюджет более чем в шесть раз. 

Молодой белорус уехал в Америку, где работал в крутом автосервисе. Он решил там остаться и, чтобы его не выслали на родину, порвал белорусский паспорт. Это не спасло его от депортации. Парень с уже сложившимися американской мечтой, западной психологией и планами на жизнь оказывается без документов на родине. Единственным местом, куда он смог устроиться без паспорта, становится совершенно «адский» гараж в Шабанах, где ему приходится столкнуться с «совковой» жизнью промзоны. Он знакомится с девушкой, наказывает мелкого коррумпированного чиновника и заново открывает для себя свою родину.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 ноября 2015
Премьера в мире 7 ноября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Курейчик
В ролях
Александр Куллинкович
Артем Курень
Юрий Наумов
Эвелина Сакуро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ГараШ 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши