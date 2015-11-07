ГараШ, 2015

Главный герой фильма, молодой белорус Виталий Борзов, возвращается на родину после длительного проживания в США. Герою с трудом удается привыкнуть к кажущемуся провинциальным городом Минску после блеска и суеты Нью-Йорка, но главные беды поджидают героя из-за поиска работы: рекомендации его работодателей написаны на английском, и никому нет до них никакого дела. В конечном итоге Виталию остается только начать карьеру с нуля. Сможет ли он понять своих соотечественников, получить их доверие и добиться успеха на новом месте?
Молодой белорус уехал в Америку, где работал в крутом автосервисе. Он решил там остаться и, чтобы его не выслали на родину, порвал белорусский паспорт. Это не спасло его от депортации. Парень с уже сложившимися американской мечтой, западной психологией и планами на жизнь оказывается без документов на родине. Единственным местом, куда он смог устроиться без паспорта, становится совершенно «адский» гараж в Шабанах, где ему приходится столкнуться с «совковой» жизнью промзоны. Он знакомится с девушкой, наказывает мелкого коррумпированного чиновника и заново открывает для себя свою родину.