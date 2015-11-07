ГараШ, 2015

Молодой белорус уехал в Америку, где работал в крутом автосервисе. Он решил там остаться и, чтобы его не выслали на родину, порвал белорусский паспорт. Это не спасло его от депортации. Парень с уже сложившимися американской мечтой, западной психологией и планами на жизнь оказывается без документов на родине. Единственным местом, куда он смог устроиться без паспорта, становится совершенно «адский» гараж в Шабанах, где ему приходится столкнуться с «совковой» жизнью промзоны. Он знакомится с девушкой, наказывает мелкого коррумпированного чиновника и заново открывает для себя свою родину.