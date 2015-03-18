Дивергент, глава 2: Инсургент, 2015

В новой главе антиутопии об обществе, где все расставлено по полочкам, а любая индивидуальность подлежит искоренению, Трис должна найти способ борьбы со страшной системой, уничтожающей ее близких. Кто из них на очереди? Она узнает все больше страшных подробностей, стоящих за кажущимся порядком, и уже не может не видеть, что в ее мире пора что-то менять. Но главное в этой борьбе – справиться с расколом, который враг порождает в ее собственной душе.