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Дивергент, глава 2: Инсургент Дивергент, глава 2: Инсургент
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Insurgent

Дивергент, глава 2: Инсургент, 2015

2015 / США
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31 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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В поисках союзников и ответов на вопросы, возникшие после восстания членов Отречения, Трис и Фор находятся в бегах от преследующей их Жанин Мэтьюз, лидера фракции Эрудитов. Убегая от последствий своего предыдущего выбора, но отчаянно пытаясь защитить тех, кого она любит, Трис сталкивается с одной невозможной задачей за другой, открывая правду о прошлом и, в конечном итоге, будущем своего мира.

  • По словам Майлза Теллера, в 90% сцен фильма его персонаж Питер истекает кровью из-за того, что Трис в исполнении Шейлин Вудли избивает его.
  • В отличие от первого фильма серии, «Инсургент» – очень свободная адаптация оригинального романа Вероники Рот, который по большей части содержит совершенно другой сюжет.
  • В отличие от первого фильма, где огнестрельное оружие, используемое фракциями, было главным образом декоративным реквизитом, в этом фильме используется настоящее оружие. Среди него револьвер Chiappa Rhino, карабин Kriss Vector и пистолет-пулемет SMG (правда, скрытый в футуристической оболочке). 
  • После стрижки наголо для роли Хейзел Грейс Ланкастер в фильме «Виноваты звезды» Шейлин Вудли решила, что не хочет носить парик в этой картине. В книге Трис действительно стригла волосы, но не настолько коротко, как в фильме.

В новой главе антиутопии об обществе, где все расставлено по полочкам, а любая индивидуальность подлежит искоренению, Трис должна найти способ борьбы со страшной системой, уничтожающей ее близких. Кто из них на очереди? Она узнает все больше страшных подробностей, стоящих за кажущимся порядком, и уже не может не видеть, что в ее мире пора что-то менять. Но главное в этой борьбе – справиться с расколом, который враг порождает в ее собственной душе.

7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 19 марта 2015
Премьера онлайн 4 июля 2022
Премьера в мире 18 марта 2015
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роберт Швентке
Роберт Швентке
В ролях
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Майлз Теллер
Майлз Теллер
Джай Кортни
Джай Кортни
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Все актеры и съемочная группа
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Штутгартца Роберта Швентке постигла судьба многих рекрутированных в Голливуд заграничных молодых дарований. Дебютировав в 2002 году мощным нуар-триллером «Тату», он уже после второго своего фильма, эксцентрической раковой трагикомедии «Похитители яиц», подался в США, где начал с вполне еще качественной «Иллюзии полета», а затем резко пошел по нисходящей. «Жена путешественника во времени», «РЭД» и «Призрачный патруль»…
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Злая 16 октября 2015, 22:12
Фильм растянут до невозможности,если нечем заняться, а лежать дома не очень хочется, то сходите - проведете два часа своей жизни зевая практически… Читать дальше…
Елена 15 октября 2015, 00:24
первая часть оочень понравилась. вторая... зря главная героиня подстригла волосы. нет прежней очаровательности и нежности. но сама идея классная. ну и Фор опять великолепен. смотреть - загляденье.
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