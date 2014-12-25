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Киноафиша Фильмы 8 новых свиданий

8 новых свиданий

8 novykh svidaniy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вера и Никита женаты 5 лет. В разгар очередной радостной ссоры они обмениваются категоричными мнениями друг с другом о том, какими должны быть «нормальный муж» и «хорошая жена» И на следующий день… каждый из них просыпается со своей «идеальной половинкой» в одной постели. Теперь у каждого из них своя идеальная половинка: у Никиты блондинка с 3-м размером, которая хорошо готовит, а у Веры заботливый муж-бизнесмен, сам покупающий по утрам ее любимые круасаны на завтрак. С кем жить лучше: с любимым или с идеальным?

8 новых свиданий - тизер-трейлер 2
8 новых свиданий  тизер-трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 25 декабря 2014
Дата выхода
1 января 2015 Россия Централ Партнершип 12+
1 января 2015 Беларусь
1 января 2015 Казахстан
15 января 2015 США
1 января 2015 Украина
Бюджет $2 300 000
Сборы в мире $7 752 894
Производство Студия «Квартал-95»
Другие названия
8 novykh svidaniy, 8 New Dates, 8 jauni randiņi, 8 nauji pasimatymai, 8 nowych randek, 8 uut kohtumist, 8 нoвых свиданий, 8 нових побачень, Eight New Dates, Восемь новых свиданий
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
В ролях
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Полина Максимова
Полина Максимова
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 31 голос
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3378 В жанре «комедия»  938 В фильмах России  547
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
3lik 30 октября 2015, 00:31
кинцо приятно порадовало - как и первый фильм! - прикольненько - кинооператору- отдельные мерси- за планы и раскадровку - просмотром наслаждался! … Читать дальше…
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8 новых свиданий - трейлер
8 новых свиданий Трейлер
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