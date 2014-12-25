Вера и Никита женаты 5 лет. В разгар очередной радостной ссоры они обмениваются категоричными мнениями друг с другом о том, какими должны быть «нормальный муж» и «хорошая жена» И на следующий день… каждый из них просыпается со своей «идеальной половинкой» в одной постели. Теперь у каждого из них своя идеальная половинка: у Никиты блондинка с 3-м размером, которая хорошо готовит, а у Веры заботливый муж-бизнесмен, сам покупающий по утрам ее любимые круасаны на завтрак. С кем жить лучше: с любимым или с идеальным?