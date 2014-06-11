Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Племя
Постер фильма Племя
Постер фильма Племя
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Племя

Племя

Plemya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главный герой фильма, Сергей, попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует криминальная организация, Племя. Он пытается занять свое место в иерархии школы и принимает участие в нескольких ограблениях. Когда Сергей влюбляется в Анну, одну из наложниц Смотрящего, ему приходится нарушить неписанные законы племени.
Племя - трейлер
Племя  трейлер
Страна Украина / Нидерланды
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 11 июня 2014
Дата выхода
18 февраля 2015 Россия Utopia Pictures 18+
19 февраля 2015 Беларусь
14 мая 2015 Бразилия
15 мая 2015 Великобритания
21 апреля 2016 Венгрия
15 октября 2015 Германия
30 июля 2015 Гонконг
29 января 2015 Греция
30 октября 2014 Дания
9 апреля 2015 Испания
28 мая 2015 Италия
19 февраля 2015 Казахстан
5 февраля 2015 Нидерланды
10 апреля 2015 Норвегия
29 мая 2015 Польша
20 апреля 2017 Португалия
27 марта 2015 Румыния
17 июня 2015 США
25 сентября 2014 Словакия
21 августа 2015 Тайвань
19 июня 2015 Турция
11 сентября 2014 Украина
10 апреля 2015 Финляндия
1 октября 2014 Франция
25 сентября 2014 Чехия
27 февраля 2015 Швеция
29 января 2015 Южная Корея
18 апреля 2015 Япония
Сборы в мире $215 034
Производство Государственное агентство Украины по вопросам кино, Rinat Akhmetov's Foundation "Development of Ukraine", Garmata Film Production
Другие названия
Plemya, The Tribe, La tribu, A Gangue, A törzs, A Tribo, Kabile, Kmen, Plemię, Qabila, Stammen, The Tribe - Heimo, Tribul, Η φυλή, Плем'я, Племето, Племя, ザ・トライブ
Режиссер
Мирослав Слабошпицкий
В ролях
Григорий Фесенко
Яна Новикова
Роза Бабий
Александр Дзядевич
Ярослав Билецкий
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Племя
Атлантида 6.8
Атлантида (2019)
Домой 7.4
Домой (2019)
Киборги 7.5
Киборги (2017)
Семейство 4.5
Семейство (2016)
AngeLove 6.3
AngeLove (2006)
Вечер накануне Ивана Купала 7.1
Вечер накануне Ивана Купала (1968)
Каменный крест 7.6
Каменный крест (1968)
Тени забытых предков 7.3
Тени забытых предков (1964)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Катерина Радюк 6 октября 2017, 18:41
Первобытность, понятная без слов
«Племя» Мирослава Слабошпицкого – яркий пример удачного использования уже забытого со времен немого кинематографа… Читать дальше…
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Племя - трейлер
Племя Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше