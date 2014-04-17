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Постер фильма Диор и я
6.8
Диор и я - Трейлер
Киноафиша Фильмы Диор и я
6.8

Диор и я

, 2014
Dior and I
Франция / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Диор и я
6.8
Диор и я - Трейлер
Диор и я  Трейлер

О фильме

Эту, казалось бы, сугубо профессиональную интригу, интересную разве что специалистам моды, режиссер Фредерик Ченг лихо закручивает в захватывающую историю о закулисье модной индустрии, придавая ей то человеческое измерение, которого не встретишь на страницах глянца. Сам Раф Симонс — идеальный герой — душка. И как в него не влюбиться, если он пишет от руки открытки с благодарностями и рассуждает о том, что будущее романтичнее прошлого. Это фильм успокаивающий и одновременно очень эмоциональный...

В ролях

Раф Саймонс
Self
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Анна Винтур
Анна Винтур
Сидни Толедано
Self
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Кристиан Диор
Self
Omar Berrada
Christian Dior
Pieter Mulier
Self
Кэти Хорин
Self - fashion critic and journalist, The New York Times
Florence Chehet
Self
Monique Bailly
Self
Режиссер Фредерик Ченг
Сценарист Фредерик Ченг
Композитор Ha-Yang Kim
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 10 ноября 2017
Премьера в мире 17 апреля 2014
Дата выхода
5 марта 2015 Россия Beat Films 18+
26 марта 2015 Австралия
5 марта 2015 Беларусь
27 августа 2015 Бразилия
27 марта 2015 Великобритания
9 июля 2015 Германия
30 апреля 2015 Гонконг
27 марта 2015 Ирландия
4 июня 2015 Италия
5 марта 2015 Казахстан
10 сентября 2015 Португалия
10 апреля 2015 США
6 марта 2015 Тайвань
5 марта 2015 Украина
8 июля 2015 Франция
2 января 2016 Швейцария 6
6 августа 2015 Южная Корея
14 марта 2015 Япония
MPAA R
Сборы в мире $1 769 832
Производство CIM Productions
Другие названия
Dior et moi, Dior and I, Dior e Eu, Dior y yo, Dior & I, Dior & Jag, Dior i ja, Dior ja minä, Dior und Ich, My Dior, Диор и аз, Диор и я, ディオールと私, Dior a já

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Диор и я - Трейлер
Диор и я Трейлер
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Новости о фильме

5 марта в прокат выходит фильм "Диор и я"
24 февраля 2015 00:00 5 марта в прокат выходит фильм "Диор и я" 5 марта в прокат выходит документальный фильм «Диор и я» о том, как известный дизайнер Раф Симонс делает в доме Dior свою первую коллекцию. Раф Симонс только что назначен креативным директором

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