Эту, казалось бы, сугубо профессиональную интригу, интересную разве что специалистам моды, режиссер Фредерик Ченг лихо закручивает в захватывающую историю о закулисье модной индустрии, придавая ей то человеческое измерение, которого не встретишь на страницах глянца. Сам Раф Симонс — идеальный герой — душка. И как в него не влюбиться, если он пишет от руки открытки с благодарностями и рассуждает о том, что будущее романтичнее прошлого. Это фильм успокаивающий и одновременно очень эмоциональный...

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