Эту, казалось бы, сугубо профессиональную интригу, интересную разве что специалистам моды, режиссер Фредерик Ченг лихо закручивает в захватывающую историю о закулисье модной индустрии, придавая ей то человеческое измерение, которого не встретишь на страницах глянца. Сам Раф Симонс — идеальный герой — душка. И как в него не влюбиться, если он пишет от руки открытки с благодарностями и рассуждает о том, что будущее романтичнее прошлого. Это фильм успокаивающий и одновременно очень эмоциональный...
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Новости о фильме
24 февраля 2015 00:005 марта в прокат выходит фильм "Диор и я"5 марта в прокат выходит документальный фильм «Диор и я» о том, как известный дизайнер Раф Симонс делает в доме Dior свою первую коллекцию. Раф Симонс только что назначен креативным директором