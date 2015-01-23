Мандарин, 2015

- «Мандарин» - фильм Шона Бэйкера («Проект Флорида») с триумфом был принят на фестивале в Санденсе. Яркий, достоверный и невероятно смешной фильм целиком снят на айфон 5s.
Вернувшись в родной квартал в Сочельник, Син-Ли слышит сплетни об измене, совершенной ее парнем-сутенером в течение ее 28-дневного заключения. Проститутка-трансгендер отправляется исследовать подробности этих скандальных слухов со своей подругой Александрой. Шумная одиссея знакомит их с самыми разнообразными субкультурами Лос-Анджелеса и проверяет их дружбу на прочность. Динамичный, залитый солнцем фильм раскрашен радиоактивными цветами — такими же ослепительными, как и эксцентричные персонажи. «Танжерин» снят на iPhone 5s с использованием современных цветофильтров и музыки из SoundCloud, а сам режиссер называет его гибридом поп-культуры и «синема верите».