Мандарин, 2015

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Фильм «Мандарин» стал настоящей сенсацией фестиваля Sundance в 2015 году. До этого относящийся к пласту независимых режиссёров Шон Бэйкер был известен лишь в очень узких кругах, хоть и снимал полные метры с 2000 года. Однако с «Мандарином» для него случился большой прорыв – дело в том, что картина была полностью снята на камеру iPhone 5s (точнее, всего использовалось три смартфона), а после экспрессивно преображена яркими фильтрами. Таким образом, Шон Бэйкер…