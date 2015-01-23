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Мандарин Мандарин
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Tangerine

Мандарин, 2015

2015 / США
7.1 Оцените
12 голосов
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Факты О фильме

- «Мандарин» - фильм Шона Бэйкера («Проект Флорида») с триумфом был принят на фестивале в Санденсе. Яркий, достоверный и невероятно смешной фильм целиком снят на айфон 5s.

Вернувшись в родной квартал в Сочельник, Син-Ли слышит сплетни об измене, совершенной ее парнем-сутенером в течение ее 28-дневного заключения. Проститутка-трансгендер отправляется исследовать подробности этих скандальных слухов со своей подругой Александрой. Шумная одиссея знакомит их с самыми разнообразными субкультурами Лос-Анджелеса и проверяет их дружбу на прочность. Динамичный, залитый солнцем фильм раскрашен радиоактивными цветами — такими же ослепительными, как и эксцентричные персонажи. «Танжерин» снят на iPhone 5s с использованием современных цветофильтров и музыки из SoundCloud, а сам режиссер называет его гибридом поп-культуры и «синема верите».

7.1 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 января 2015
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 23 января 2015
Возраст 18+
Режиссер
Шон Бэйкер
Шон Бэйкер
В ролях
Китана Кики Родригес
Миа Тейлор
Карен Карагулян
Карен Карагулян
Джеймс Рэнсон
Джеймс Рэнсон
Майкл Эдриэнн О’Хаган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мандарин 2 постера
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Фильм «Мандарин» стал настоящей сенсацией фестиваля Sundance в 2015 году. До этого относящийся к пласту независимых режиссёров Шон Бэйкер был известен лишь в очень узких кругах, хоть и снимал полные метры с 2000 года. Однако с «Мандарином» для него случился большой прорыв – дело в том, что картина была полностью снята на камеру iPhone 5s (точнее, всего использовалось три смартфона), а после экспрессивно преображена яркими фильтрами. Таким образом, Шон Бэйкер…
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саундтрек фильма Мандарин
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