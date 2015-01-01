Чемпионы мира по танго Винсент Симоне и Флавия Какаче уже много лет поражают воображение театральной публики и телезрителей своим танго в программе британского ВВС «Танцы со звездами». Сейчас они создали новое живое шоу «Полуночное танго», которое захватит дух и передаст вам драму, чувственность и элегантность самого восхитительного из танцев.

«Полуночное танго» с успехом прошло в Великобритании: 80 выступлений, билеты на которые были полностью распроданы, собрали в общей сложности 180 тыс. зрителей. Невероятный успех шоу привел к тому, что в январе 2012 года оно открыло театральный сезон в лондонском Ист-Энде, продержавшись 10 недель. Продюсером шоу выступила знаменитый хореограф, обладательница различных наград и бывшая судья «Танцев со звездами» Арлин Филлипс.

Ночной бар Буэнос-Айреса, лучшие танцоры танго в мире – «Полуночное танго» увлечет вас в самое сердце этого пьянящего города. Опасность и восторг, радость и ревность, боль и страсть – все это есть в невероятном шоу «Полуночное танго», которое ни за что нельзя пропустить!

" Взрывное и страстное шоу» (Whatsonstage)

«Настоящая сенсация!» (Daily Echo)

«Просто дух захватывает!» (Manchester Evening News)

«Элегантно, стильно, сексуально» (The Star)