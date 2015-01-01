Полуночное танго

, 2014
Великобритания / мюзикл / 18+
О фильме

Чемпионы мира по танго Винсент Симоне и Флавия Какаче уже много лет поражают воображение театральной публики и телезрителей своим танго в программе британского ВВС «Танцы со звездами». Сейчас они создали новое живое шоу «Полуночное танго», которое захватит дух и передаст вам драму, чувственность и элегантность самого восхитительного из танцев.

«Полуночное танго» с успехом прошло в Великобритании: 80 выступлений, билеты на которые были полностью распроданы, собрали в общей сложности 180 тыс. зрителей. Невероятный успех шоу привел к тому, что в январе 2012 года оно открыло театральный сезон в лондонском Ист-Энде, продержавшись 10 недель. Продюсером шоу выступила знаменитый хореограф, обладательница различных наград и бывшая судья «Танцев со звездами» Арлин Филлипс.

Ночной бар Буэнос-Айреса, лучшие танцоры танго в мире – «Полуночное танго» увлечет вас в самое сердце этого пьянящего города. Опасность и восторг, радость и ревность, боль и страсть – все это есть в невероятном шоу «Полуночное танго», которое ни за что нельзя пропустить!

" Взрывное и страстное шоу» (Whatsonstage)

«Настоящая сенсация!» (Daily Echo)

«Просто дух захватывает!» (Manchester Evening News)

«Элегантно, стильно, сексуально» (The Star)

В ролях

Винсент Симоне
Флавия Какаче
Режиссер Колин Фей
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 января 2015
Дата выхода
1 января 2015 Россия НеваФильм Emotion 12+
1 января 2015 Казахстан
1 января 2015 Украина

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Гуру
Гуру
2025, Франция, триллер
Толстяк Юзи
Толстяк Юзи
2025, Китай / Иран, анимация
Королек моей любви
Королек моей любви
2026, Россия / Индия, комедия, мюзикл
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Всего 3 вопроса, которые помогут определить, кто перед вами: не зря Ахматова спрашивала: «Чай или кофе?»
Котлеты мягче облака и тают во рту: добавляю один ингредиент — фарш становится сочным как в детстве у бабушки
Омар Хайям одной фразой объяснил, почему мужчины изменяют женам: причина всегда одна
«Убрали постаревшего Кэпа»: эпичную концовку «Мстителей: Финал» Marvel поменяли 7 лет спустя из-за Дауни-младшего
Обожали «Приключения Буратино» в детстве? Спорим, вы не знали, что у героя сперва был мрачный финал – история просто обрывалась
20 лет прятали от зрителей этот советский фильм с Высоцким — актеры стояли за него горой, но их никто не послушал
Финита ля комедия: Marvel отправляет одного из самых хайповых героев на скамейку запасных
Необычный «подводный» ужастик включил от нечего делать, но «через час забыл про всё на свете»: смотреть фоном было ошибкой
«Москва слезам не верит», а этот тест и подавно: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со столичными улицами
5 мини-детективов отвлекут от тоски по «Невскому» и «Первому отделу»: так затягивают, что хочется смотреть залпом
Две «добрых» советских сказки детей в СССР вгоняли в настоящий ужас: «Смотрели с друзьями – боялись засыпать»
