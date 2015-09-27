Джек Стоун, 2015

Джек Стоун целенаправленно организовывает ограбление банка, чтобы быть попасть в тюрьму к пресловутому российскому вору в законе, Баламу. Балам является больше, чем обычный преступник; он очень хитрый и опасный авторитет, который контролирует полицию из-за решетки. Он живет в за решеткой в качестве прикрытия для своей реальной власти. Его камера — это роскошная отдельная комната, которая создана специально для него и недоступна для большинства заключенных. Даже смотритель тюрьмы опасается, приближаясь к его камере. Тем не менее, даже в окружении своих верных приспешников и охранников, Балам не знает что Джек идет за ним, чтобы отомстить за убитую семью…