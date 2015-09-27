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Джек Стоун Джек Стоун
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Riot

Джек Стоун, 2015

2015 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь полицейского Джека Стоуна меняется в одночасье: близкие героя погибают от рук опасного и влиятельного уголовника Балама. Благодаря своим связям преступник получает минимальный срок, к тому же его пребывание в тюрьме скорее напоминает отдых в роскошном отеле. Жажда возмездия заставляет Джека пойти на крайние меры - мужчина совершает одно преступление за другим, чтобы оказаться за решеткой и наконец добраться до убийцы. Вскоре выясняется, что не он один ведет охоту на Балама. Тогда Джек и его новые напарники придумывают рискованный план...

  • Оригинальное название фильма - “Бунт”.
  • Съемки картины проходили в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.
  • Исполнитель роли Балама, Чак Лиделл, является профессиональным кикбоксером. 
  • Внимательные зрители заметят, что примерно на 15-й минуте фильма один из заключенных бьет другого головой о поднос с едой. Поднос отскакивает от стола, еда разлетается по сторонам, однако в следующем кадре все снова стоит на месте, целое и невредимое.
  • Во время бунта в тюрьме Джек Стоун получает удар ножом в правый бок - когда герой снимает куртку, видно, что его майка с правой стороны насквозь пропитана кровью. Однако когда Джек падает на землю, пятно крови находится уже с левой стороны.

Джек Стоун целенаправленно организовывает ограбление банка, чтобы быть попасть в тюрьму к пресловутому российскому вору в законе, Баламу. Балам является больше, чем обычный преступник; он очень хитрый и опасный авторитет, который контролирует полицию из-за решетки. Он живет в за решеткой в качестве прикрытия для своей реальной власти. Его камера — это роскошная отдельная комната, которая создана специально для него и недоступна для большинства заключенных. Даже смотритель тюрьмы опасается, приближаясь к его камере. Тем не менее, даже в окружении своих верных приспешников и охранников, Балам не знает что Джек идет за ним, чтобы отомстить за убитую семью…

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 5 октября 2015
Премьера онлайн 1 декабря 2016
Премьера в мире 27 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик AKM
Режиссер
Джон Лойд
В ролях
Мэттью Риз
Мэттью Риз
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Даниэль Чакран
Майкл Флинн
Майкл Флинн
Ренни Грэймс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джек Стоун 2 постера
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Джек Стоун
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