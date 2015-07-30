Переправа 2, 2015

Герои предыдущей части фильма, бежавшие от пламени Гражданской войны, нашли убежище на борту парохода «Тайпин». Они уверены, что главная угроза миновала, и теперь могут уделить время своим чувствам и невысказанным конфликтам. Однако худшее оказывается впереди, и когда оставленный на ночь без сигнальных огней пароход таранит другое судно, вместе с остальными пассажирами герои снова оказываются на краю гибели. Кто из них сможет выбраться из этой катастрофы живым и сохранить в себе былые чувства?