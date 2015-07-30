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The Crossing 2

Переправа 2, 2015

2015 / Китай / Япония / Южная Корея / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герои предыдущей части фильма, бежавшие от пламени Гражданской войны, нашли убежище на борту парохода «Тайпин». Они уверены, что главная угроза миновала, и теперь могут уделить время своим чувствам и невысказанным конфликтам. Однако худшее оказывается впереди, и когда оставленный на ночь без сигнальных огней пароход таранит другое судно, вместе с остальными пассажирами герои снова оказываются на краю гибели. Кто из них сможет выбраться из этой катастрофы живым и сохранить в себе былые чувства? 

  • Фильм основан на реальном крушении парохода «Тайпин». В 1949 году, перевозя более 1000 беженцев, спасающихся бегством от наступающих китайских коммунистических сил во время гражданской войны в Китае, он был перегружен более чем в два раза. В полночь 27 января 1949 года «Тайпин» столкнулся с меньшим грузовым судном «Чэнь Юань» возле архипелага Чжоушань. Он стремительно затонул, в результате чего погибло более 1500 пассажиров и членов экипажа. 
  • Оригинальный сценарий фильма был написан Ван Хуэй-лином, постоянным сценаристом тайваньского режиссера Энга Ли, автор картины «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Новый сценарий, написанный режиссером фильма Джоном Ву, включал значительные изменения, став своеобразным “китайским «Титаником»”. 
     

Герои фильма уже поднялись на борт злополучного корабля «Тайпин». Как и остальные пассажиры лайнера, они оказались на краю смерти. Всё смешалось в бурном потоке волн: радость и печаль, любовь и ненависть, жизнь и смерть. Кто сможет спастись и вырваться из круговорота трагических событий? А кто навсегда останется погребённым в холодных водах Тайваньского пролива?

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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 22 октября 2015
Премьера в мире 30 июля 2015
Возраст 18+
Прокатчик AKM
Режиссер
Джон Ву
Джон Ву
В ролях
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Тун Давэй
Масами Нагасава
Масами Нагасава
Фрэнк М. Эхерн
Шан Конг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Переправа 2 3 постера
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