Главный герой фильма, Дмитрий, работает риелтором в крупной московской фирме. У него нет девушки, родители в него не верят, а начальство не уважает. Как раз в тот момент, когда Дима окончательно лишается веры в себя, жизнь подкидывает ему подарок: безумный, но гениальный ученый отдает ему на испытания прибор, который может превращать человека в кого угодно. Как Дима воспользуется отведенной ему возможностью, и сможет ли он понять, что способен перевернуть свою жизнь своими силами, без всяких превращений?
Главный герой — незадачливый риэлтор Дима, жизнь которого — одна сплошная проблема: с работой, с родителями, с девушками…. Он так устал от себя и хочет стать кем-то другим, что случай… предоставляет ему такую возможность. Из рук чудаковатого ученого Дима получает прибор Превращатель, способный превращать любого человека в кого угодно. Пытаясь исправить свои проблемы, Дима меняет обликами двенадцать разных персонажей, и вовлекается в водоворот комических ситуаций, когда сломавшийся прибор начинает совершать превращения по своей воле. Постоянно превращаясь, балансируя на грани разоблачения, Дима распутывает свои проблемы и находит самого себя — доброго, умного парня, который возвращает страсть охладевшим родителям, строит карьеру и находит любовь.
|19 мая 2015
|Россия
|КароПрокат
|16+
|19 марта 2015
|Беларусь
|19 марта 2015
|Казахстан
|20 мая 2015
|США
|19 марта 2015
|Украина