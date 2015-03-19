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Полное превращение

Polnoe prevrashchenie 18+
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О фильме

Главный герой фильма, Дмитрий, работает риелтором в крупной московской фирме. У него нет девушки, родители в него не верят, а начальство не уважает. Как раз в тот момент, когда Дима окончательно лишается веры в себя, жизнь подкидывает ему подарок: безумный, но гениальный ученый отдает ему на испытания прибор, который может превращать человека в кого угодно. Как Дима воспользуется отведенной ему возможностью, и сможет ли он понять, что способен перевернуть свою жизнь своими силами, без всяких превращений? 
 

  • Изначально съемочная группа занималась созданием совершенно другого сюжета, но перед началом съемок они выяснили, что бюджета на его реализацию не хватает. Тогда сценарист картины Павел Санаев написал новый сюжет всего за две недели, и группа приступила к работе в кратчайшие сроки. 
  • Это первая работа режиссера фильма Филиппа Коршунова: три проекта, которыми он занимался до этого, сорвались, и только благодаря находчивости съемочной группы он наконец стал дебютантом. 
  • Перед началом театрального проката фильма продюсеры устроили в кинотеатре «Октябрь» тестовые показы для нескольких фокус-групп. Реакция первых зрителей была столь бурной, что на постере картины указали «Самая смешная комедия весны». 

Главный герой — незадачливый риэлтор Дима, жизнь которого — одна сплошная проблема: с работой, с родителями, с девушками…. Он так устал от себя и хочет стать кем-то другим, что случай… предоставляет ему такую возможность. Из рук чудаковатого ученого Дима получает прибор Превращатель, способный превращать любого человека в кого угодно. Пытаясь исправить свои проблемы, Дима меняет обликами двенадцать разных персонажей, и вовлекается в водоворот комических ситуаций, когда сломавшийся прибор начинает совершать превращения по своей воле. Постоянно превращаясь, балансируя на грани разоблачения, Дима распутывает свои проблемы и находит самого себя — доброго, умного парня, который возвращает страсть охладевшим родителям, строит карьеру и находит любовь.

Полное превращение - трейлер
Полное превращение  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 19 марта 2015
Дата выхода
19 мая 2015 Россия КароПрокат 16+
19 марта 2015 Беларусь
19 марта 2015 Казахстан
20 мая 2015 США
19 марта 2015 Украина
Бюджет $1 700 000
Производство КАРО Продакшн
Другие названия
Polnoe prevrashchenie, Complete transformation, Полное превращение
Режиссер
Филипп Коршунов
Филипп Коршунов
В ролях
Олег Гаас
Олег Гаас
Арина Постникова
Арина Постникова
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Павел Абдалов
Наиль Абдрахманов
Наиль Абдрахманов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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Полное превращение

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