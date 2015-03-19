Главный герой фильма, Дмитрий, работает риелтором в крупной московской фирме. У него нет девушки, родители в него не верят, а начальство не уважает. Как раз в тот момент, когда Дима окончательно лишается веры в себя, жизнь подкидывает ему подарок: безумный, но гениальный ученый отдает ему на испытания прибор, который может превращать человека в кого угодно. Как Дима воспользуется отведенной ему возможностью, и сможет ли он понять, что способен перевернуть свою жизнь своими силами, без всяких превращений?

