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Рики и Флэш Рики и Флэш
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Ricki and the Flash

Рики и Флэш, 2015

2015 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Экстравагантная Рики реализовала свою мечту и стала рок-звездой, ради славы поставив свою семью на второй план. Годы спустя бывший Рики муж Пит предлагает ей отправиться в Индианаполис и поддержать дочь Джули после развода, и стареющей героине выпадает последний шанс наладить отношения с детьми.

  • Мэрил Стрип и Кевин Клайн вместе снимались в фильме “Выбор Софи” (1982). На тот момент Стрип была беременна дочерью, Мэми Гаммер.
  • Образ главной героини отчасти основан на мачехе сценаристки Диабло Коуди, которая в течение многих лет выступала на сцене с рок-песнями.
  • Роль Грега исполнил австралийский рок-музыкант с более чем сорокалетним опытом, продюсер и актер Рик Спрингфилд. В фильме он играет на своей же личной гитаре.
  • “Рики и Флэш” – третья совместная картина для Мэрил Стрип и Мэми Гаммер после “Ревности” (1986) и "Вечера" (2007).
  • Лента посвящена памяти актера Рика Росаса (Бастер), скончавшегося вскоре после съемок фильма от заболевания легких.
  • В сцене, когда “Рики и Флэш” играют "I Still Haven't Found What I'm Looking For”, на танцполе можно заметить Диабло Коуди.
  • Основная часть съемок прошла в городе Рай. Часть сцен отсняли в Нью-Йорке.
  • Несмотря на то, что Мэрил Стрип определенно имеет музыкальную подготовку, куда большим профессионалом в области вокала является Одра МакДональд, сыгравшая вторую жену Пита. В активе МакДональд – две “Грэмми” и шесть “Тони”.

Рики – мегапопулярная в прошлом певица и гитаристка, когда-то пожертвовавшая ради своей звездной карьеры отношениями с мужем и дочкой. Теперь она хочет наверстать упущенное, но ситуация осложняется тем, что в ее жизни присутствует новая любовь.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 сентября 2015
Премьера в мире 10 июля 2015
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик WDSSPR
Бюджет $18 000 000
Режиссер
Джонатан Демме
Джонатан Демме
В ролях
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Мэми Гаммер
Мэми Гаммер
Бен Платт
Бен Платт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рики и Флэш 4 постера
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Наша рецензия
Возвращение блудной мамаши Неожиданно грустная, но в чем-то очень даже привлекательная трагикомедия, где главную роль провинившейся рок-звезды выполняет очаровательная Мэрил Стрип. Фанаты этой гиперактивной и эгоцентричной особы останутся довольны. Проникшись свободной культурой хиппи и воодушевившись рок-н-роллом, Линда Бруммел (она же в будущем Рики) покидает родной дом, оставив верного мужа и маленьких детей. В общем, променяла семью на гитару. И даже не жалела о своем судьбоносном выборе…
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