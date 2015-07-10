Рики и Флэш, 2015

Экстравагантная Рики реализовала свою мечту и стала рок-звездой, ради славы поставив свою семью на второй план. Годы спустя бывший Рики муж Пит предлагает ей отправиться в Индианаполис и поддержать дочь Джули после развода, и стареющей героине выпадает последний шанс наладить отношения с детьми.
Рики – мегапопулярная в прошлом певица и гитаристка, когда-то пожертвовавшая ради своей звездной карьеры отношениями с мужем и дочкой. Теперь она хочет наверстать упущенное, но ситуация осложняется тем, что в ее жизни присутствует новая любовь.