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Инфекция: Фаза 2 Инфекция: Фаза 2
Киноафиша Фильмы Инфекция: Фаза 2
Contracted: Phase II

Инфекция: Фаза 2, 2015

2015 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

После событий предыдущего фильма Райли МакКормик начинает проявлять симптомы той же болезни, которая превратила Саманту в зомби. В панике герой решает, что ему нужно выследить человека, который первым заразил Саманту, Би Джея, в надежде получить лекарство: большинство близких людей Райли начинают проявлять симптомы его вируса. Чтобы остановить планы Би Джея организовать конец света с помощью зомби-апокалипсиса, Райли решает сотрудничать с детективом Кристал Янг. Смогут ли они остановить маньяка до того, как распространение его вируса возрастет настолько, что его уже невозможно будет остановить? 

  • В предыдущем фильме, когда происходит заражение Райли, он одет в рубашку во время полового акта с Самантой, однако в этой части во флешбеке Райли показан без рубашки.
  • Хотя Саманта весь фильм называет свои орхидеи дендробиумами, на экране все это время появляются только орхидеи вида фаленопсис.
  • Марианна Палка, исполнившая роль детектива Янг, родилась и выросла в Шотландии, а в 16 лет переехала в Нью-Йорк. Из-за этого в фильме время от времени можно услышать ее легкий шотландский акцент. 
  • Черви, которые образуются под кожей Рейли, на самом деле относятся к виду зофобас морио. Они более известны как “суперчерви” и являются популярной пищей для домашних рептилий.
     

Райли, герой первой части, пытается найти лекарство от вируса, которым заразила его Саманта, до того, как он поразит его и весь остальной мир.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 5 ноября 2015
Премьера онлайн 28 февраля 2017
Премьера в мире 5 июля 2015
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джош Форбс
В ролях
Мэтт Мерсер
Марианна Палка
Морган Питер Браун
Анна Лоре
Лорел Вэйл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Инфекция: Фаза 2 3 постера
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Инфекция: Фаза 2
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