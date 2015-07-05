Инфекция: Фаза 2, 2015

После событий предыдущего фильма Райли МакКормик начинает проявлять симптомы той же болезни, которая превратила Саманту в зомби. В панике герой решает, что ему нужно выследить человека, который первым заразил Саманту, Би Джея, в надежде получить лекарство: большинство близких людей Райли начинают проявлять симптомы его вируса. Чтобы остановить планы Би Джея организовать конец света с помощью зомби-апокалипсиса, Райли решает сотрудничать с детективом Кристал Янг. Смогут ли они остановить маньяка до того, как распространение его вируса возрастет настолько, что его уже невозможно будет остановить?