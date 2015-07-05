Инфекция: Фаза 2, 2015

После событий предыдущего фильма Райли МакКормик начинает проявлять симптомы той же болезни, которая превратила Саманту в зомби. В панике герой решает, что ему нужно выследить человека, который первым заразил Саманту, Би Джея, в надежде получить лекарство: большинство близких людей Райли начинают проявлять симптомы его вируса. Чтобы остановить планы Би Джея организовать конец света с помощью зомби-апокалипсиса, Райли решает сотрудничать с детективом Кристал Янг. Смогут ли они остановить маньяка до того, как распространение его вируса возрастет настолько, что его уже невозможно будет остановить?
Райли, герой первой части, пытается найти лекарство от вируса, которым заразила его Саманта, до того, как он поразит его и весь остальной мир.