Монстры на каникулах 2, 2015

Мэйвис и Джонатан получают разрешение обручиться, и она рожает сына. В 5 лет он еще не отрастил клыки — Дракула волнуется, что у ребенка плохая наследственность...
Граф Дракула выдает свою очаровательную дочь за парня из мира людей, и у молодой «смешанной» пары рождается сын. Теперь молодой семейке предстоит знакомство со всеми скелетами в шкафах отеля для монстров...
Втрорая часть замечательного, семейного мультфильма который я рекомендую и взрослым и детям!Монстры на каникулах 2 - это… Читать дальше…