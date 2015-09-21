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Монстры на каникулах 2, 2015

2015 / США
7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мэйвис и Джонатан получают разрешение обручиться, и она рожает сына. В 5 лет он еще не отрастил клыки — Дракула волнуется, что у ребенка плохая наследственность...

  • Действие летны происходит через 7 лет после первой части франшизы (2012), и Драку 539 лет, Мавис 125, а Джонатану 28. Дэннис родился в пятницу, 13-го.
  •  Родителей Джонни (Энди Сэмберг) озвучили реальные супруги Меган Маллалли и Ник Офферман.
  • По определенным древним верованиям, особенно греческим, рыжеволосых считали вампирами. Джонни и Дэннис в фильме рыжие. Однако неизвестно, преднамеренная ли это ссылка.
  • Адрес Влада — 666 Gory Cliff Lane.
  • Снежный человек играет в футбол в составе немецкой команды. Крупный план футболок противников показывает, что это аргентинские игроки. Германия и Аргентина были обычными соперниками почти на каждом чемпионате мира.
  • Имя персонажа Бела (Роб Риггл) — отсылка к актеру Беле Лугоши, сыгравшего Дракулу, Игоря и монстра Франкенштейна в фильмах ужасов Universal Pictures.
  • Мел Брукс, озвучивая Влада, подражал голосу своего дедушки.
  • Дэннис увлечен Бэтменом из-за большого сходства между крестоносцем в плаще и его семьей. Вирусный ролик заканчивается несколькими кадрами смеха злодеев — противников Брюса Уэйна.

Граф Дракула выдает свою очаровательную дочь за парня из мира людей, и у молодой «смешанной» пары рождается сын. Теперь молодой семейке предстоит знакомство со всеми скелетами в шкафах отеля для монстров...

7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 октября 2015
Премьера в мире 21 сентября 2015
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Генндий Тартаковский
Генндий Тартаковский
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Селена Гомес
Селена Гомес
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Настёнка Борисова 2 июля 2019, 14:05
Хороший, добрый мультик
Втрорая часть замечательного, семейного мультфильма который я рекомендую и взрослым и детям!Монстры на каникулах 2 - это… Читать дальше…
кек 9 октября 2015, 16:47
прикольно✊ ✊ ✊
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34 голоса
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