Рожденный для грусти, 2015

Всемирно известный джазовый трубач Чет Бейкер в середине шестидесятых оказывается на самом дне жизни: из-за героиновой зависимости музыкант перенес тяжелое психическое расстройство, оказался в итальянской тюрьме и был отправлен на принудительное лечение. Но судьба даёт ему второй шанс в лице кинопродюсеров, которые финансируют биографический фильм о нём. Они возвращают героя на родину в США и дают ему роль в своем фильме. Чет отныне борется с зависимостью с помощью метадона, играет в местных пабах и даже влюбляется в Джейн — актрису, которая в фильме должна сыграть его жену. Но прошлое не готово так просто отступить, и вскоре на заправке Чета избивают непростые парни, которым он остался должен со времен своего крутого героинового пике. Так Бейкер получает серьезные травмы и лишается передних зубов, а значит рискует навсегда расстаться со своим главным наркотиком — джазом.