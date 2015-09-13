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Рожденный для грусти Рожденный для грусти
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Born to Be Blue

Рожденный для грусти, 2015

2015 / Великобритания / Канада / США
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11 голосов
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О фильме

Всемирно известный джазовый трубач Чет Бейкер в середине шестидесятых оказывается на самом дне жизни: из-за героиновой зависимости музыкант перенес тяжелое психическое расстройство, оказался в итальянской тюрьме и был отправлен на принудительное лечение. Но судьба даёт ему второй шанс в лице кинопродюсеров, которые финансируют биографический фильм о нём. Они возвращают героя на родину в США и дают ему роль в своем фильме. Чет отныне борется с зависимостью с помощью метадона, играет в местных пабах и даже влюбляется в Джейн — актрису, которая в фильме должна сыграть его жену. Но прошлое не готово так просто отступить, и вскоре на заправке Чета избивают непростые парни, которым он остался должен со времен своего крутого героинового пике. Так Бейкер получает серьезные травмы и лишается передних зубов, а значит рискует навсегда расстаться со своим главным наркотиком — джазом.

6.9 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 13 сентября 2015
Премьера онлайн 30 марта 2016
Премьера в мире 13 сентября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Роберт Будро
Роберт Будро
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Кармен Эджого
Кармен Эджого
Каллум Кит Ренни
Тони Наппо
Стивен МакХэтти
Стивен МакХэтти
Все актеры и съемочная группа
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Кадры из фильма Все кадры
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