Разлом Сан-Андреас, 2015

Рэй Гейнс работает пилотом спасательного вертолета в Лос-Анджелесе. За свою карьеру он спас немало жизней, но вот собственную дочь Мэлори спасти не смог – юная девушка когда-то погибла во время рафтинга. В случившемся Рэй винит себя. Трагедия и последующие переживания Рэя послужили причиной его развода с женой.
Когда на Калифорнию обрушивается мощное землетрясение, повлекшее за собой громадные разрушения и сотни жертв, во всеобщей панике и творящемся хаосе Рэю предстоит мобилизовать все свои силы, чтобы не допустить пережитой ранее семейной трагедии и спасти бывшую жену и вторую дочь Блэйк.
Когда злосчастный разлом Сан-Андреас вновь напоминает о себе, вызывая девятибалльное землетрясение в Калифорнии, пилот поисково-спасательного вертолета и его почти-бывшая жена вместе пытаются добраться из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, чтобы спасти их единственную дочь. Но рискованное путешествие на север – лишь начало, и настоящая опасность поджидает их тогда, когда они думают, что худшее уже позади…
ЭФФЕКТЫ И СЪЁМКИ ПОТРЯСАЮЩИЕ.
ПОДОБИЕ 2012 И ПОСЛЕЗАВТРА.