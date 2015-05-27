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Разлом Сан-Андреас Разлом Сан-Андреас
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San Andreas

Разлом Сан-Андреас, 2015

2015 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рэй Гейнс работает пилотом спасательного вертолета в Лос-Анджелесе. За свою карьеру он спас немало жизней, но вот собственную дочь Мэлори спасти не смог – юная девушка когда-то погибла во время рафтинга. В случившемся Рэй винит себя. Трагедия и последующие переживания Рэя послужили причиной его развода с женой.

Когда на Калифорнию обрушивается мощное землетрясение, повлекшее за собой громадные разрушения и сотни жертв, во всеобщей панике и творящемся хаосе Рэю предстоит мобилизовать все свои силы, чтобы не допустить пережитой ранее семейной трагедии и спасти бывшую жену и вторую дочь Блэйк.
 

  • Большинство трюков, показанных зрителям, актеры выполняли самостоятельно, так как режиссер настоял на том, что чтобы их лица отражали реальные эмоции. Так, например, в сцене спасения девушки, показанной в начале фильма, Дуэйн Джонсон сам спускается по лестнице, сброшенной из вертолета. Снимали этот спуск при помощи камеры, закрепленной на 45-метровом кране.
  • Разлом Сан-Андреас существует в действительности и проходит между тихоокеанской и североамериканской плитами вдоль побережья Калифорнии. Именно этот разлом стал причиной землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году. В результате землетрясения и последующих пожаров погибло около 3000 человек.
  • Некоторые из кадров наводнения, показанные в картине реальны. Эти кадры сняты в 2011 году в Австралии, во время крупного наводнения.

Когда злосчастный разлом Сан-Андреас вновь напоминает о себе, вызывая девятибалльное землетрясение в Калифорнии, пилот поисково-спасательного вертолета и его почти-бывшая жена вместе пытаются добраться из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, чтобы спасти их единственную дочь. Но рискованное путешествие на север – лишь начало, и настоящая опасность поджидает их тогда, когда они думают, что худшее уже позади…

7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 мая 2015
Премьера онлайн 19 ноября 2021
Премьера в мире 27 мая 2015
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Брэд Пейтон
Брэд Пейтон
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Колтон Хэйнс
Колтон Хэйнс
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Все актеры и съемочная группа
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Разлом Сан-Андреас
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Наша рецензия
«Разлом Сан-Андреас» дал старт череде летних блокбастеров. А это значит, что сезон завершается и впереди череда отпусков. Следовательно — отдых, развлечения и никакого мозгового штурма. А с этой функцией фильм-катастрофа Брэда Пейтона как раз справляется на «отлично». Это всего лишь аттракцион и ничего более. И в этом смысле можно порадоваться за его создателей — фильм сразу же встаёт на дыбы и мчится с места в карьер, показывая нам героя двухчасового экшена…
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Леший 13 октября 2015, 00:25
Хороший жизнеутверждающий фильм, приятно видеть гибель янки в огромных количествах. Калифорния маст дай.
JAYSON 13 октября 2015, 00:25
НА ОДИН ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РАЗ.

ЭФФЕКТЫ И СЪЁМКИ ПОТРЯСАЮЩИЕ.

ПОДОБИЕ 2012 И ПОСЛЕЗАВТРА.
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