Разлом Сан-Андреас, 2015

Рэй Гейнс работает пилотом спасательного вертолета в Лос-Анджелесе. За свою карьеру он спас немало жизней, но вот собственную дочь Мэлори спасти не смог – юная девушка когда-то погибла во время рафтинга. В случившемся Рэй винит себя. Трагедия и последующие переживания Рэя послужили причиной его развода с женой.

Когда на Калифорнию обрушивается мощное землетрясение, повлекшее за собой громадные разрушения и сотни жертв, во всеобщей панике и творящемся хаосе Рэю предстоит мобилизовать все свои силы, чтобы не допустить пережитой ранее семейной трагедии и спасти бывшую жену и вторую дочь Блэйк.

