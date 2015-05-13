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Молодая кровь Молодая кровь
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La tête haute

Молодая кровь, 2015

2015 / Франция
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Малони, которому его молодая и безответственная мать Северин позволяет жить без каких-либо рамок, постепенно становится жестоким и агрессивным. В фильме показана его жизнь, сначала одиннадцатилетнего ребенка, а потом восемнадцатилетнего юноши, и его колебания между прогрессом и частыми рецидивами, которые выражаются в кражах, грабеже и насилии. Когда, казалось бы, даже мать готова махнуть на юношу рукой, у него появляется неожиданный союзник… 

  • Катрин Денев вызвала споры в регионе Нор-Па-де-Кале одной из своих фраз, сказанных в фильме: она назвала Дюнкерк «грустным», после чего мэр города заявил, что эти слова его больно ранили. 
  • Некоторых инструкторов из Центра по защите детей играют настоящие инструкторы.
  • На роль судьи по делам детей, которую сыграла Катрин Денев, изначально рассматривался Жерар Депардье. 
  • Режиссер и сценарист Эммануэль Берко черпала вдохновение для фильма из опыта своего дяди, который руководил молодежным реабилитационным центром для молодых людей, находящихся в конфликте с законом, в Бретани. 
  • Род Парадо, исполнивший роль Малони, был обнаружен одним из руководителей кастинг-отдела фильма в техническом колледже, где он готовился к своим экзаменам по столярному делу.

Малони с детства попадает в истории: дерзкий, харизматичный и совершенно неуправляемый. Шалости становятся всё опаснее, и взрывному подростку грозит серьезное наказание. На помощь приходит Флоранс, детский судья, у которой собственный взгляд на систему воспитания. Флоранс дает ему еще один шанс, а Малони впереди ждут первая любовь и первые оглушительные падения.

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 20 августа 2015
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 13 мая 2015
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Эмманюэль Берко
Эмманюэль Берко
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Род Парадо
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Сара Форестье
Сара Форестье
Людовик Бертийо
Людовик Бертийо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Молодая кровь 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Человек 10 октября 2015, 16:18
Боже, какой восторг! Так редко в Эту "Страну" проникают фильмы на гей-тему! Обязательно пойдем с парнем!
Светлана Фомина 24 декабря 2022, 12:56
фильм информативный. рекомендую.
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Кадры из фильма Все кадры
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