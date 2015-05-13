Молодая кровь, 2015

Малони, которому его молодая и безответственная мать Северин позволяет жить без каких-либо рамок, постепенно становится жестоким и агрессивным. В фильме показана его жизнь, сначала одиннадцатилетнего ребенка, а потом восемнадцатилетнего юноши, и его колебания между прогрессом и частыми рецидивами, которые выражаются в кражах, грабеже и насилии. Когда, казалось бы, даже мать готова махнуть на юношу рукой, у него появляется неожиданный союзник…