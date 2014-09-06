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Убей меня трижды Убей меня трижды
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Kill Me Three Times

Убей меня трижды, 2014

2014 / США / Австралия
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм является альманахом из трех частей, которые изначально кажутся не связанными, но позже тесно переплетаются. Чарли – профессиональный киллер, к которому однажды обращается старый приятель, Джек. У него банальная просьба – отследить перемещения супруги. Главный герой с блеском справляется с поручением и тут же получает от друга более серьезное и дорогое задание: убить эту женщину. Чарли соглашается, но он еще не знает, к чему приведет его решение, и не в курсе, что за женой Джека охотится не только он…

  • Крив Стендерс запомнился зрителю фильмом «Рыжий пес», милым комедийным творением для семейного просмотра. В этой же киноленте он кардинально сменил направление, критики назвали результат одним из лучших криминальных триллеров.
  • Тереза Палмер во время съемок фильма была беременна, поэтому для нее подобрали просторную одежду, скрывающую округлившийся живот.
  • Режиссер появляется в фильме камео – парень в пабе, одетый в гавайскую рубашку.
  • Телескоп, стоящий в гостиной Уэббов – рефлекторный, зеркало находится на конце трубы, и конструкция должна быть направлена внутрь дома, а не за окно.
  • Алиса идет босиком по асфальту в одном из эпизодов, но это вряд ли возможно в Австралии в середине дня.

Молодая женщина, живущая в австралийском городке, является нитью, которая связывает три истории — убийства, шантажа и мести.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 8 октября 2015
Премьера в мире 6 сентября 2014
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Крив Стендерс
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Салливан Степлтон
Салливан Степлтон
Люк Хемсворт
Люк Хемсворт
Алисе Брага
Алисе Брага
Все актеры и съемочная группа
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Убей меня трижды
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 «Это какой-то дурдом на выезде! Именно так происходящее на экране ознаменовал один из самых ярких персонажей в данной картине. До чего же точное высказывание, надо признать! «Убей меня три раза» Крива Стендерса - действительно невероятно запутанный и немного бредовый фильм, резко контрастирующий с умилительным «Рыжим псом», вышедшим на экраны в 2011 году.  Все начинается с девушки. Симпатичной такой, кудрявой. Элис зовут. Ее роль исполняет Алиси Брага,…
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