Убей меня трижды, 2014

Фильм является альманахом из трех частей, которые изначально кажутся не связанными, но позже тесно переплетаются. Чарли – профессиональный киллер, к которому однажды обращается старый приятель, Джек. У него банальная просьба – отследить перемещения супруги. Главный герой с блеском справляется с поручением и тут же получает от друга более серьезное и дорогое задание: убить эту женщину. Чарли соглашается, но он еще не знает, к чему приведет его решение, и не в курсе, что за женой Джека охотится не только он…