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Снупи и мелочь пузатая в кино Снупи и мелочь пузатая в кино
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The Peanuts Movie

Снупи и мелочь пузатая в кино, 2015

2015 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чарли Браун, Снупи и вся компания взбудоражены переездом на соседнюю улицу прекрасной девушки с рыжими волосами. Чарли Браун мгновенно влюбляется в нее и пытается произвести впечатление на красотку, ничего не может сделать правильно. В то же время Снупи пишет по мотивам его злоключений историю любви о продолжающихся битвах с Красным Бароном.  Сможет ли Чарли завоевать сердце новой возлюбленной, или падет жертвой собственной стеснительности?

  • Фильм основан на одноименной серии комиксов Чарльза М. Шульца. Это пятый полнометражный фильм про Снупи.
  • Звуки, которые издает Снупи, как и щебетание Вудстока взяты из выступлений Билла Мелендеса из более ранних анимационных фильмов про приключения Снупи. 
  • Это первый фильм про Снупи за 35 лет: в 2000 году Шульц скончался от рака прямой кишки, и серия прервалась. 
  • Работа над фильмом началась в 2006 году, через шесть лет после Чарльза Шульца и выхода последнего комикса о Снупи. Крейг Шульц, сын Чарльза, подал идею фильма своему сыну Брайану Шульцу. Представляя идею фильма, Брайан заявил, что у него есть полный творческий контроль над фильмом, и это гарантирует качественную адаптацию наследия Чарльза. 20th Century Fox и Blue Sky Studios объявили о начале разработки мультфильма в октябре 2012 года. 
  • В мультфильме показаны многочисленные элементы из комикса, такие как пруд Чарли Брауна, его дом, «стена» и кабинет психиатра Люси.

Чарли Браун, Снупи, Люси, Линус и другие полюбившиеся персонажи комиксов «Мелочь пузатая» впервые появятся набольшом экране в полнометражном анимационном фильме, снятом с использованиемпоследних достижений 3D анимации. Снупи – самый симпатичный пес в мире - к тому же, классный пилот - отправляется в самые невероятные воздушные приключения в погоне за главным злодеем Красным Бароном. В это время у его приятеля Чарли Брауна начинают поистине эпические приключения! Основанный на героях комикса Чарльза М. Шульца и придуманный создателями «Ледникового Периода», анимационный фильм «Пузатая мелочь» докажет, что даже самый маленький и «слабый» герой может стать победителем.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 декабря 2015
Премьера онлайн 12 февраля 2016
Премьера в мире 19 октября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Стив Мартино
В ролях
Билл Мелендес
Ной Шнапп
Ной Шнапп
Франческа Капальди
Венус Шултейс
Мэриэл Шитс
Все актеры и съемочная группа
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Снупи и мелочь пузатая в кино
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