Снупи и мелочь пузатая в кино, 2015

Чарли Браун, Снупи и вся компания взбудоражены переездом на соседнюю улицу прекрасной девушки с рыжими волосами. Чарли Браун мгновенно влюбляется в нее и пытается произвести впечатление на красотку, ничего не может сделать правильно. В то же время Снупи пишет по мотивам его злоключений историю любви о продолжающихся битвах с Красным Бароном. Сможет ли Чарли завоевать сердце новой возлюбленной, или падет жертвой собственной стеснительности?
Чарли Браун, Снупи, Люси, Линус и другие полюбившиеся персонажи комиксов «Мелочь пузатая» впервые появятся набольшом экране в полнометражном анимационном фильме, снятом с использованиемпоследних достижений 3D анимации. Снупи – самый симпатичный пес в мире - к тому же, классный пилот - отправляется в самые невероятные воздушные приключения в погоне за главным злодеем Красным Бароном. В это время у его приятеля Чарли Брауна начинают поистине эпические приключения! Основанный на героях комикса Чарльза М. Шульца и придуманный создателями «Ледникового Периода», анимационный фильм «Пузатая мелочь» докажет, что даже самый маленький и «слабый» герой может стать победителем.