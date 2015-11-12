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Скорость: Автобус 657 Скорость: Автобус 657
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Bus 657

Скорость: Автобус 657, 2015

2015 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люк Вон работает в казино, чтобы оплатить медицинские счета и операцию для своей больной дочери. Глава казино Поуп отказывается дать Люку в долг и увольняет его, после чего Вона избивают люди Поупа. Герою остается только согласиться на предложение одного их охранников, Кокса, и украсть деньги, которые казино отмывает для мафии. Ограбление идет не по плану, и теперь на хвосте у Вона сидит половина полицейских и бандитов города. Сможет ли он скрыться от погони и спаси свою дочь?

  • Некоторые сцены, когда автобус движется, были сняты, когда автобус тащил большой грузовик с межштатной автомагистрали 165 на Уотер-стрит в центре города Мобил, штат Алабама. Еще одна сцена на межштатной автомагистрали была снята на межштатной автомагистрали 10. Обе магистрали 10 и 165 проходят через Мобил. 
  • Джина Карано и Дэйв Батиста оба снимались в фильмах киновселенной Marvel. Карано появилась в роли Ангельской пыли в фильма «Дэдпул», а Батиста сыграл Дракса-разрушителя во всех фильмах серии «Стражи Галактики».
  • В одной из первых сцен фильма Поуп в исполнении Роберта Де Ниро говорит, что «бита это не всегда выход». В фильме Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые» персонаж Де Ниро Аль Капоне вытаскивает бейсбольную биту на званом обеде и внезапно забивает одного из своих людей до смерти.
  • Режиссер  фильма Скотт Манн учился в той же академии Вудхэм, что и писатели Джордж Манн, Пол Марс, а также актер Марк Гэтисс. В индустрии академию называют «Ла Масия», в знак признания его сходства с академиями для выдающихся талантов Барселоны. Вудхэм продолжает линию по поддержке кино и литературы в Великобритании.

Все знают, что обокрасть Фрэнка Поупа (Роберт Де Ниро), владельца казино и босса мафии - это самоубийство. Но однажды некогда преданный ему крупье решается вынести из кассы казино несколько миллионов долларов. Все было продумано, но план не сработал. Скрываясь с места преступления, грабители захватывают автобус, полный заложников. На бешеной скорости автобус мчится к мексиканской границе. Топливо на пределе. На хвосте – мафия и полиция. И, кажется, выхода нет…

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 12 ноября 2015
Премьера онлайн 20 декабря 2015
Премьера в мире 12 ноября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Скотт Манн
Скотт Манн
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Джина Карано
Джина Карано
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скорость: Автобус 657 4 постера
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Скорость: Автобус 657
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Автобус-беглец Нельзя сказать, что история про 657-й автобус блещет какой-то небывалой новизной. Ограбление казино (вариант: ограбление банка), схватка с мафией, необходимая больному ребенку дорогостоящая операция, полицейская погоня, захват заложников, – всё это, в сущности, элементы примерно одного и того же магического кубика, уже собиравшегося не один десяток раз из примерно похожих элементов, только скомбинированных в разном сочетании и в разной последовательности. Но фильм Скотта Манна –…
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Юрий 22 ноября 2015, 00:13
Только что с просмотра. На удивление ладный фильм, с прописанными персонажами, экшеном, нетривиальной развязка. Пара моментов нелогично, … Читать дальше…
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10 ноября 2015 00:00
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