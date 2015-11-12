Скорость: Автобус 657, 2015

Люк Вон работает в казино, чтобы оплатить медицинские счета и операцию для своей больной дочери. Глава казино Поуп отказывается дать Люку в долг и увольняет его, после чего Вона избивают люди Поупа. Герою остается только согласиться на предложение одного их охранников, Кокса, и украсть деньги, которые казино отмывает для мафии. Ограбление идет не по плану, и теперь на хвосте у Вона сидит половина полицейских и бандитов города. Сможет ли он скрыться от погони и спаси свою дочь?
Все знают, что обокрасть Фрэнка Поупа (Роберт Де Ниро), владельца казино и босса мафии - это самоубийство. Но однажды некогда преданный ему крупье решается вынести из кассы казино несколько миллионов долларов. Все было продумано, но план не сработал. Скрываясь с места преступления, грабители захватывают автобус, полный заложников. На бешеной скорости автобус мчится к мексиканской границе. Топливо на пределе. На хвосте – мафия и полиция. И, кажется, выхода нет…