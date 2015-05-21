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Дипан Дипан
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Dheepan

Дипан, 2015

2015 / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сивадхасан сражается на стороне тамилов в последние дни гражданской войны в Шри-Ланке. После разрешения вооруженного конфликта его сторона проигрывает, и он вынужден прятаться в лагере беженцев. Там он решает переехать во Францию, чтобы получить новый шанс в жизни. Однако, чтобы получить политическое убежище, ему нужна убедительная легенда. Ему выдают паспорт мертвеца, Дипана, и он встречается с людьми, которых он едва знает, выдавая их за свою семью. Вместе со своей новой женой и дочерью герой садятся на корабль, направляющийся в Париж. Однако Франция оказывается не более гостеприимной, чем родная страна Дипана… 

  • Режиссер Жак Одиар начал снимать фильм с намерением сделать вариацию триллера Сэма Пекинпа 1971 года «Соломенные псы». Но он хотел поместить этот сюжет в сообществе, о котором никто во Франции не знал бы. Тогда он и его напарник Томас Бидегейн остановили свой выбор на тамилах, древнем южноазиатском народе, многие представители которого живут во Франции. 
  • Исполнитель главной роли Хесутхасан Антонитасан когда-то был мальчиком-солдатом Тамильских тигров, прежде чем сбежать из Шри-Ланки во Францию, точно так же, как и персонаж, которого он играет в фильме. Теперь он – писатель и политический активист.
  • Это первый французский фильм, снятый почти полностью на тамильском языке, и первый с тамильскими актерами, выигравший Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. 

Боевик «Тамильских тигров» бежит из Шри-Ланки после конца гражданской войны. Ради получения убежища во Франции он выдает незнакомую женщину с ребенком за свою семью. Трое беглецов поселяются в предместье Парижа и постепенно сближаются, особенно перед лицом жестокости иммигрантских кварталов…

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 декабря 2015
Премьера в мире 21 мая 2015
Возраст 16+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Жак Одиар
Жак Одиар
В ролях
Венсан Ротье
Марк Зинга
Джесутасан Антонитасан
Джесутасан Антонитасан
Калиеасвари Сринивасан
Клодин Винаситамбу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дипан 3 постера
Каннский кинофестиваль «Золотая пальмовая ветвь»
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Дипан смотреть онлайн

Дипан
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