Дипан, 2015

Сивадхасан сражается на стороне тамилов в последние дни гражданской войны в Шри-Ланке. После разрешения вооруженного конфликта его сторона проигрывает, и он вынужден прятаться в лагере беженцев. Там он решает переехать во Францию, чтобы получить новый шанс в жизни. Однако, чтобы получить политическое убежище, ему нужна убедительная легенда. Ему выдают паспорт мертвеца, Дипана, и он встречается с людьми, которых он едва знает, выдавая их за свою семью. Вместе со своей новой женой и дочерью герой садятся на корабль, направляющийся в Париж. Однако Франция оказывается не более гостеприимной, чем родная страна Дипана…