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Переполох в джунглях Переполох в джунглях
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Jungle Shuffle

Переполох в джунглях, 2014

2014 / Корея / Мексика
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие мультфильма разворачивается в мексиканских джунглях, где обитает стая коати – милых зверьков из семейства енотовых. Самый неугомонный из них – молодой коати по имени Ману – постоянно попадает в курьезные, а зачастую и опасные ситуации. Когда очередное озорство героя приводит к поломке статуи, над которой трудились все его сородичи, глава стаи изгоняет виновника из деревни. Вдобавок ко всем неприятностям лучшую подругу героя Сашу похищают браконьеры. Теперь Ману предстоит отправиться на поиски подружки и попытаться восстановить доверие своего племени.

  • Бюджет мультфильма составил 10 000 000 долларов. В прокате лента собрала 1 300 000 долларов.
  • Дебютная картина для мексиканской анимационной студии Avikoo Studios.
  • По мотивам мультфильма выпущена одноименная мобильная игра для Android.
  • Мировая премьера мультфильма состоялась в Берлине в рамках European Film Market.
  • Известный актер и комик Роб Шнайдер, подаривший голос сразу нескольким персонажам “Переполоха в джунглях”, – не новичок в озвучивании мультфильмов. Ранее он уже успел поработать над такими анимационными картинами, как “Принцесса-лягушка” (2013), “Риф 3D” (2012), “Пушистые против Зубастых 3D” (2012), “Диномама 3D” (2012) и др.

Коати Ману и Саша — лучшие друзья. Однажды озорного Ману решают изгнать из джунглей из-за того, что он разрушил памятник, который строили по поручению короля, а его девушку Сашу похищают охотники. Ману начинает отслеживать её местонахождение, заручившись поддержкой других животных. Между тем, обитатели джунглей находятся в опасности из-за охотника Рокко. Удастся ли Ману спасти их?

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 октября 2015
Премьера онлайн 12 декабря 2014
Премьера в мире 7 августа 2014
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Тадонг Пак
В ролях
Дрейк Белл
Дрейк Белл
Джессика ДиЧикко
Джессика ДиЧикко
Брианн Брози
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Майкл МакКоннохи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Переполох в джунглях 2 постера
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