Переполох в джунглях, 2014

Действие мультфильма разворачивается в мексиканских джунглях, где обитает стая коати – милых зверьков из семейства енотовых. Самый неугомонный из них – молодой коати по имени Ману – постоянно попадает в курьезные, а зачастую и опасные ситуации. Когда очередное озорство героя приводит к поломке статуи, над которой трудились все его сородичи, глава стаи изгоняет виновника из деревни. Вдобавок ко всем неприятностям лучшую подругу героя Сашу похищают браконьеры. Теперь Ману предстоит отправиться на поиски подружки и попытаться восстановить доверие своего племени.