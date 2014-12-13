Kingsman: Секретная служба, 2014

Много лет назад Гарри Анвин по прозвищу Эггси потерял отца, который погиб в ходе ближневосточной операции британских спецслужб. За эти годы одаренный и подающий надежды юноша превратился в обычного гопника с преступными замашками и сомнительным будущим.
После очередной криминальной проделки и привода в полицию в жизни Эггси возникает одетый с иголочки Гарри Харт, бывший сослуживец его отца. Вскоре молодой человек узнает, что Харт является агентом секретной службы Kingsman: главный герой получает от Гарри предложение освоить курс молодого шпиона и в случае успешно пройденных испытаний стать сотрудником Kingsman. После некоторых сомнений Эггси соглашается, но времени на обучение у него остается не так уж много: таинственный технозлодей уже начал приводить в действие свой план по уничтожению человечества.
Остросюжетную шпионскую комедию по мотивам комикса Марка Миллара и Дэйва Гиббонса “The Secret Service” придумал и поставил режиссер Мэттью Вон, ответственный за успешный перезапуск супергеройской франшизы “Люди Икс”. На главную роль Вон пригласил 24-летнего Тэрона Эджертона, успевшего к тому моменту сняться в спортивной драме “Эдди “Орел” в паре с Хью Джекманом. В “Kingsman” компанию Эджертону составили не менее “звездные” Колин Ферт, Сэмюэл Л. Джексон, Марк Стронг, Майкл Кейн и Марк Хэмилл.
Эггси — молодой парень, который прошел службу в морской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. Этот человек решил сделать все возможное, чтобы сделать жизнь Эггси лучше и открыть для него новые возможности.
Гарри рассказал ему, что является агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым членом их команды. Эггси принял предложение Харта, но сможет ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды?