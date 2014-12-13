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Kingsman: Секретная служба Kingsman: Секретная служба
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Kingsman: The Secret Service

Kingsman: Секретная служба, 2014

2014 / Великобритания
7.8 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Супер-экшн о том, как простой парень может стать агентом секретной службы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Много лет назад Гарри Анвин по прозвищу Эггси потерял отца, который погиб в ходе ближневосточной операции британских спецслужб. За эти годы одаренный и подающий надежды юноша превратился в обычного гопника с преступными замашками и сомнительным будущим.

После очередной криминальной проделки и привода в полицию в жизни Эггси возникает одетый с иголочки Гарри Харт, бывший сослуживец его отца. Вскоре молодой человек узнает, что Харт является агентом секретной службы Kingsman: главный герой получает от Гарри предложение освоить курс молодого шпиона и в случае успешно пройденных испытаний стать сотрудником Kingsman. После некоторых сомнений Эггси соглашается, но времени на обучение у него остается не так уж много: таинственный технозлодей уже начал приводить в действие свой план по уничтожению человечества.

Остросюжетную шпионскую комедию по мотивам комикса Марка Миллара и Дэйва Гиббонса “The Secret Service” придумал и поставил режиссер Мэттью Вон, ответственный за успешный перезапуск супергеройской франшизы “Люди Икс”. На главную роль Вон пригласил 24-летнего Тэрона Эджертона, успевшего к тому моменту сняться в спортивной драме “Эдди “Орел” в паре с Хью Джекманом. В “Kingsman” компанию Эджертону составили не менее “звездные” Колин Ферт, Сэмюэл Л. Джексон, Марк Стронг, Майкл Кейн и Марк Хэмилл.

  • На роль Роксаны Мортон претендовали Эмма Уотсон и Белла Хиткот.
  • Большую часть своих трюков Колин Ферт исполнил сам, без помощи дублера. В течение шести месяцев до старта съемок актер регулярно тренировался и занимался боевыми искусствами, чтобы прийти в нужную для роли форму.
  • Ради данного фильма режиссер Мэттью Вон отказался от участия в проекте “Люди Икс: Дни минувшего будущего”.
  • Кастинг на главную роль прошло более 60 актеров, в том числе Джек О'Коннелл и Джон Бойега. Создатели хотели взять на роль Аарона Тейлора-Джонсона, но актер отказался.
  • Прототипом магазина Kingsman стало швейное ателье Huntsman, которое открылось в Лондоне в 1849 году. В одной из сцен Галахад говорит Эггси, что Kingsman “одевает самых влиятельных людей мира с 1849 года». Команда художников под руководством Пола Кирби отстроила декорации магазина в павильоне киностудии в Ливсдене, а сотрудники Huntsman одолжили для фильма часть реквизита.
  • На роль главного злодея создатели рассматривали кандидатуры Тома Круза и Идриса Эльба. Ходили слухи, что антагониста может сыграть Леонардо ДиКаприо, но Мэттью Вон категорически опроверг эти домыслы.
  • В сцене с обложками газеты «The Sun» можно заметить заголовок «Брэд Питт съел мой сэндвич».
  • При создании образа Гарри Колин Ферт ориентировался на актера Дэвида Нивена и его киноработы.
  • Профессора Джеймса Арнольда сыграл Марк Хэмилл, звезда франшизы “Звездные войны”. В комиксе Хэмилл – первая знаменитость, которую похищает доктор Арнольд.
  • Бюджет фильма “Kingsman: Секретная служба” составил 81 милиион долларов. Эта сумма равна трети бюджета “007: Координаты «Скайфолл».
  • Идея снять комедию о шпионах пришла в головы Марка Миллара и Мэттью Вона, когда они находились в пабе и возмущались тем фактом, что шпионский жанр стал слишком серьезным.
  • Часть съемок проходила на знаменитой “модной” улице Лондона Сэвил Роу: в доме №12 снимали вход в офис штаб-квартиры Kingsman.
  • В фильме можно заметить продакт-плейсмент таких брендов, как Adidas, McDonald's, Samsung, Lenovo, Audi и Guinness.
  • Практически все сцены фильма “отцентрованы”, чтобы глаза зрителей всегда фокусировались на центра кадра.
  • Накануне и в ходе Первой и Второй мировых войн британские разведывательные службы часто использовали ателье портных в качестве прикрытия.
  • В одном из интервью Марк Стронг (Мерлин) сказал: “Этот фильм станет для Бондианы тем же, чем “Пипец” (2010) стал для супергеройского кино”.
  • Актриса, модель и пара-сноубордистка Эми Перди должна была сыграть роль Газели, но после того, как съемки отложили, покинула проект ради подготовки к Олимпиаде в Сочи.

Эггси — молодой парень, который прошел службу в морской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. Этот человек решил сделать все возможное, чтобы сделать жизнь Эггси лучше и открыть для него новые возможности.

Гарри рассказал ему, что является агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым членом их команды. Эггси принял предложение Харта, но сможет ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды?

7.8 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 12 февраля 2015
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 13 декабря 2014
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Мэттью Вон
Мэттью Вон
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Марк Стронг
Марк Стронг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Kingsman: Секретная служба 11 постеров
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Бесконечная бондюэль кинематографа Ее Величества осваивает всё новые и новые территории, молодея, левея и кроваво наращивая старое доброе ультранасилие. Мэтью Вон, создатель «Пипца», приводит с собою следующее поколение сверхсекретных суперагентов: плебс из бедных районов вместо старой чистопородной аристократии. На этом социальном конфликте, значимом отнюдь не только на экране, здесь держится очень многое. Ключевые сотрудники службы Kingsman – «международного разведывательного агентства,…
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Очевидец 23 октября 2015, 00:48
Блестяще. Восхитительно. Ни одного лишнего кадра, ни одного провисания сюжета. Смешно весь фильм. В финале "триумфальная" кода из юмора. … Читать дальше…
3lik 22 октября 2015, 02:04
,мммм ну что вам сказать ребятки ))) впечатлен , со вкусом подано ! Красочно , нарядно и местами феерично )) . Английский стиль роскошные сливки!… Читать дальше…
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14 декабря 2021 12:23
Только после вас: 7 героев-джентльменов в кино Воспитанность, галантность и стиль – только ли это определяет настоящего джентльмена? Разбираемся, кто из киногероев больше всего достоин звания самого благородного мужчины. 
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