Kingsman: Секретная служба, 2014

Много лет назад Гарри Анвин по прозвищу Эггси потерял отца, который погиб в ходе ближневосточной операции британских спецслужб. За эти годы одаренный и подающий надежды юноша превратился в обычного гопника с преступными замашками и сомнительным будущим.

После очередной криминальной проделки и привода в полицию в жизни Эггси возникает одетый с иголочки Гарри Харт, бывший сослуживец его отца. Вскоре молодой человек узнает, что Харт является агентом секретной службы Kingsman: главный герой получает от Гарри предложение освоить курс молодого шпиона и в случае успешно пройденных испытаний стать сотрудником Kingsman. После некоторых сомнений Эггси соглашается, но времени на обучение у него остается не так уж много: таинственный технозлодей уже начал приводить в действие свой план по уничтожению человечества.

Остросюжетную шпионскую комедию по мотивам комикса Марка Миллара и Дэйва Гиббонса “The Secret Service” придумал и поставил режиссер Мэттью Вон, ответственный за успешный перезапуск супергеройской франшизы “Люди Икс”. На главную роль Вон пригласил 24-летнего Тэрона Эджертона, успевшего к тому моменту сняться в спортивной драме “Эдди “Орел” в паре с Хью Джекманом. В “Kingsman” компанию Эджертону составили не менее “звездные” Колин Ферт, Сэмюэл Л. Джексон, Марк Стронг, Майкл Кейн и Марк Хэмилл.