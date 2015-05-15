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Лобстер Лобстер
Киноафиша Фильмы Лобстер
The Lobster

Лобстер, 2015

2015 / Греция / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В антиутопическом будущем всех людей, не нашедших себе пару, согласно законам Города забирают в Отель, где они обязаны найти романтического партнера за сорок пять дней: в противном случае они будут превращены в зверей. Молчаливый Дэвид, которого бросила жена, отказывается играть по чужим правилам и устраивает бунт…

  • На съемках не использовался макияж или грим, а также отсутствовало искусственное освещение, кроме тех случаев, когда снимать приходилось ночью. 
  • Перед съемками Колин Фаррелл сидел на специальной диете и набрал почти 20 килограммов для роли Дэвида.  
  • Песня, под которую танцуют в лесу Дэвид и близорукая женщина, это трек "Where The Wild Roses Grow" Ника Кейва и его группы The Bad Seeds с участием Кайли Миноуг.
  • Дэвид, Роберт и Джон – единственные персонажи фильма, которые названы по именам: остальные названы лишь по своим характеристикам. 
  • Хотя городские сцены снимались в Дублине, в основном фильм снимался в отеле Parknasilla Hotel в Сниме, графство Керри в Ирландии. Отель почти полностью украшен голландскими натюрмортами XVII века. 
  • Основная цветовая палитра фильма состоит из трех цветов: синего, зеленого и разных оттенков красного. Это часто обыгрывается в сюжете фильма, в том числе и в репликах персонажей.
  • Практически все персонажи фильма безымянные. Имена носят только герои Колина Фаррелла, Бена Уишоу и Джона Райли.  
  • В 2015 году вышел еще один фильм с участием Леи Сейду и Бена Уишоу - боевик “007: Спектр”.

История любви, которая разворачивается в ближайшем будущем, где одиноких людей арестовывают и отправляют в жуткий отель. Там они обязаны найти себе пару за 45 дней. Если им это не удается, то их превращают в животное и отпускают в лес.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 октября 2015
Премьера онлайн 23 июня 2016
Премьера в мире 15 мая 2015
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Йоргос Лантимос
Йоргос Лантимос
В ролях
Леа Сейду
Леа Сейду
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
OlyaProskunina38 30 ноября 2015, 23:53
Привет всем!

Есть ли показы в Питере??

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