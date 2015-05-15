Лобстер, 2015

В антиутопическом будущем всех людей, не нашедших себе пару, согласно законам Города забирают в Отель, где они обязаны найти романтического партнера за сорок пять дней: в противном случае они будут превращены в зверей. Молчаливый Дэвид, которого бросила жена, отказывается играть по чужим правилам и устраивает бунт…
История любви, которая разворачивается в ближайшем будущем, где одиноких людей арестовывают и отправляют в жуткий отель. Там они обязаны найти себе пару за 45 дней. Если им это не удается, то их превращают в животное и отпускают в лес.
Есть ли показы в Питере??