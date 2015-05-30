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Хитмэн: Агент 47 Хитмэн: Агент 47
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Hitman: Agent 47

Хитмэн: Агент 47, 2015

2015 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Агент 47 — продукт генной инженерии, клон, в основе которого лежит ДНК пяти опаснейших убийц. Элитный киллер, созданный устранять неугодных, он блестяще владеет почти всеми видами оружия, великолепно сражается, обладает развитым интеллектом и нечеловеческой силой. Эксперимент ученых проходит идеально до тех пор, пока Хитмэн не знакомится с женщиной и не начинает задаваться вопросами своего происхождения. 

  • Главную роль в фильме должен был сыграть Пол Уокер, погибший в автокатастрофе незадолго до начала съемок. 
  • Сцена, где желтая резиновая утка плавает в ванне вместе с тостером — отсылка к видеоигровой франшизе “Hitman”. 
  • Фильм стал режиссерским дебютом Александра Баха.
  • Поза, которую принимает Агент 47, выходя из лифта в начале фильма — взгляд прямо перед собой и скрещенные на груди руки — отсылка на фирменные рекламные постеры видеоигр “Hitman”. 
  • За месяц до выхода фильма компании “20th Century Fox” и “IGN Entertainment” запустили в социальных сетях конкурс по поиску агентов с 1 по 46. Конкурсные работы в основном состояли из фотографий, на которых косплееры имитируют Агента 47. Их оценивало жюри, а победителям были официально присвоены числовые обозначения в каноне “Hitman”. 

История об элитном убийце, созданном при помощи генной инженерии. Его очередной целью становится молодая женщина, скрывающаяся от влиятельной подпольной организации. Неожиданно эта миссия становится поразительным откровением для убийцы и его цели, сталкивая их обоих с их собственным прошлым…

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 сентября 2015
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 30 мая 2015
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Александр Бах
В ролях
Закари Куинто
Закари Куинто
Руперт Френд
Руперт Френд
Ханна Уэр
Ханна Уэр
Томас Кречман
Томас Кречман
Эмилио Ривера
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хитмэн: Агент 47 8 постеров
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Суперсемейка Перезагруженный «Хитмен» вбил еще один знатный гвоздь в крепко сколоченный гроб, где покоится мечта о возможности талантливо и со вкусом экранизировать видеоигры. Конечно, последние не очень-то сами по себе располагают к созданию осмысленного кино, но, с другой стороны, хорошее кино можно сделать из чего угодно, были бы способности. Со способностями, однако, беда; точнее сказать, вначале они есть, но к тому моменту, когда наступает пора экранизировать «Хитмена», – куда-то…
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CS 9 октября 2015, 16:49
Жаль потраченного времени и денег. Фильм скучная пустышка. Ну собственно, чего ожидать от этого режиссера рекламных роликов.
Gunslinger7 9 октября 2015, 16:49
Для детей до 10 лет. Это если позитивно и с уважением к чужому труду.
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Fox показала второй трейлер к фильму «Хитмэн: Агент 47» «Хитмэн: Агент 47» появится в кинотеатрах совсем скоро, и студия Fox порадовала поклонников звезды сериала «Родина» Руперта Френда, которому досталась в фильме главная роль, вторым полноценным
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24 июня 2015 00:00
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