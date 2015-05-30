Хитмэн: Агент 47, 2015

Агент 47 — продукт генной инженерии, клон, в основе которого лежит ДНК пяти опаснейших убийц. Элитный киллер, созданный устранять неугодных, он блестяще владеет почти всеми видами оружия, великолепно сражается, обладает развитым интеллектом и нечеловеческой силой. Эксперимент ученых проходит идеально до тех пор, пока Хитмэн не знакомится с женщиной и не начинает задаваться вопросами своего происхождения.
История об элитном убийце, созданном при помощи генной инженерии. Его очередной целью становится молодая женщина, скрывающаяся от влиятельной подпольной организации. Неожиданно эта миссия становится поразительным откровением для убийцы и его цели, сталкивая их обоих с их собственным прошлым…