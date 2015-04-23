ПРОГРАММА:

«ДВА ФИЛЬМА ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ» (Великобритания, 2014, 5 мин.)

реж. Уильям Бишоп-Стивенс, Кристофер Илс.

Виртуозная анимация на новый лад пересказывает старую-старую сказку об одиночестве как почти смертельной болезни, поражающей жителей мегаполисов. Эта комедия изобилует гэгами и сюрпризами; лирика, абсурд и сюрреализм – взрывная смесь. Ну а разрушать стены отчуждения – давняя традиция британской поп-культуры, эффектно заложенная еще «Стеной» от «Пинк Флойд».



«EXCHANGE & MART» (Великобритания, 2013, 16 мин.)

реж. Кара Коннолли, Мартин Кларк.

Середина 1980-х, 15-летняя Рег и её подруги делят спальню в интернате, затерянном в живописной шотландской глуши. Важное место в образовании школьниц занимает курс самообороны: бесноватый преподаватель требует от девочек решительности и серьезной физической подготовки – иначе как воспитанницы смогут защитить себя от гипотетического изнасилования? Контрольная работа проходит в условиях, приближенных к боевым, и чревата травмами. Но старшеклассницы с нетерпением ждут ее – как ждут того самого заветного, что занимает все мысли и волнует кровь... Финальный титр сообщает, что фильм основан на реальных событиях. Это можно было бы счесть за шутку – ведь никаких исторических событий на экране не происходит, только легкое девичье дыхание, грезы и желания, бесстыдные и невинные в своей природной естественности. Но их подлинность бесспорна – за это постановщики и ручаются, и каждая девушка может узнать в героинях себя. А вот таких одержимых наставников, как учитель Майк, встретить повезет не каждому – играет его эксцентричный шотландский уникум Юэн Бремнер, незабываемый Спад из «Трейнспоттинга».



«НИЧЕГО С СОБОЙ ПОДЕЛАТЬ НЕ МОГУ» (Франция, 2014, 4 мин.)

реж. Megaforce.

Бег – вот состояние, в котором постоянно пребывает герой, человек, меняющий обличья. Стоит ему остановиться, обретя пристанище, дом, семью, черная биомасса окутывает тело, запуская новый процесс трансформации... Квартет французских режиссеров, подписывающийся коллективным именем Megaforce, работает с лучшими музыкантами наших дней – на их счету изощренные клипы для Мадонны, Metronomy, Yeah Yeah Yeahs. Этот маленький шедевр снят на трек модного продюсера и электронного музыканта Луи Роже, известного под сценическим псевдонимом Brodinski. Фантасмагорический сюжет отчасти напоминает «Святые моторы» Лео Каракса, отчасти – хронику долгой человеческой жизни, без потерь уложившуюся всего лишь в четыре минуты.



«СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ МИНАРСКИ» (Канада, 2014, 8 мин.)

реж. Мэттью Ранкин.

Удивительная и невероятная история военного летчика Минарски, сражавшегося с немецко-фашистскими захватчиками... Фантазия, где сердце влюбленной девушки способно создать спасительный парашют из волшебной медузы, стала сенсацией последнего фестиваля Санденс: фильм ошеломляет рукотворными спецэффектами, подкупает романтической наивностью старого кино и завораживает неколебимой верой в чудо.



«ЧЕСТЬ» (Болгария, 2013, 30 мин.)

реж. Павел Г. Веснаков.

Он работает таксистом, и коллеги подобострастно кличут его Генералом – за властность и суровый нрав. Сегодня Генералу не до работы – он следит за внуком-студентом, пока тот, ни о чем не подозревая, предается безмятежному любовному свиданию. Проблема в том, что встречается, обнимается и целуется Георгий с другим парнем... Аскетичная и напряженная драма про семейные ценности, сексуальные особенности, крепкий алкоголь и возможность поступиться принципами сделана с особым вниманием к хмурой восточноевропейской реальности: похожий въедливый взгляд принес мировую славу новой румынской волне, и болгарская «Честь» на безвестность пожаловаться не может – фильм объездил пол-света, сорвав аплодисменты в Локарно и Клермон-Ферране, Гамбурге и Сараево. На экране всё как в жизни – только чуть острее, резче и ироничнее.



«ИСЧЕЗНУВШИЙ ШАРФ» (Ирландия, 2013, 7 мин.)

реж. Эйн Даффи.

Для белки по имени Альберт это зимнее утро оказалось не таким уж добрым: пропал любимый шарф. Альберт отправляется на поиски – чем дальше в лес, тем больше проблем у его обитателей. Сова Сесил боится темноты, бобер Конрад – неудач, лис Эдвин – равнодушия друзей, а медведь Фредерик – гибели Вселенной. Мудрый и благородный Альберт каждому поможет советом, вот только какова их цена в мире, где не то, что зверьки, даже звезды не вечны?.. Редкий пример философской мульткомедии, игриво и беззаботно берущейся за неподъёмные вопросы – о смысле жизни и сути бытия; миниатюрная космогония в остроумном и доходчивом изложении – чтобы даже маленькие поклонники свинки Пеппы всё про нашу планету поняли.