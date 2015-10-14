История балерины, 2015

Немногим танцорам удается взойти на вершину балетного пьедестала. Лишь крупица из этого небольшого числа — темнокожие. Мисти Коупленд, родом из небольшого городка Сан-Педро в Калифорнии, смогла подняться по карьерной лестнице Американского театра балета: от стажера к танцовщице кордебалета, а затем — стать солисткой театра. Единственная ступенька этой лестницы, которая пока осталась непокоренной, — статус ведущей танцовщицы, или прима-балерины. Кульминацией картины становится эпохальное выступление Мисти в «Лебедином озере», которым Американский театр балета признал, что она вернулась и снова может танцевать на высочайшем уровне. Этот спектакль также воплотил мечты многих зрителей увидеть настоящего черного лебедя в крупной международной балетной труппе. «История балерины» — это рассказ о том, как выдающийся талант и сильная воля могут открыть двери даже в очень замкнутом мире.