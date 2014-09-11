Ограбление по-американски, 2017

У Джеймса темное прошлое, но сейчас он из всех сил пытается изменить свою жизнь — встречается с красивой девушкой, устроился работать автомехаником, мечтает о собственном бизнесе. Тем временем, его старший брат Френки, отсидевший десять лет в тюрьме, выходит на свободу. Френки пытается наладить отношения, но Джеймс не может простить брата за то, что много лет назад он втянул его криминал, из-за чего Джеймс отсидел шестнадцать месяцев.

Однако попытки Джеймса начать новую жизнь не складываются: из-за тюремного прошлого он не может рассчитывать на хорошую работу и получает отказы в кредитовании своего бизнеса. Видя это, Френки предлагает Джеймсу «провести небольшое дельце». Он клянется, что это в последний раз и после ограбления банка в Новом Орлеане у них будут деньги, и они вернут свою жизнь, которую когда-то потеряли. В результате «небольшое дельце» станет одним из самых кровавых и драматических налетов в истории Америки…