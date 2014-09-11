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Ограбление по-американски Ограбление по-американски
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American Heist

Ограбление по-американски, 2017

2017 / США / Россия
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25 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Два брата совершили преступление вместе, но отбывать срок отправился лишь Фрэнк. Джеймс же нашел и работу, и любовь. Но братишка выходит из тюрьмы…

  • Основная часть съемок проходила в июне 2013 года в Новом Орлеане, штат Луизиана.
  • Первоисточник и сюжетная основа — старый голливудский фильм «Великое ограбление банка в Сент-Луисе» (1959).
  • По словам продюсера, также повлияли на создание этой ленты «Собачий полдень» (1975) и «Жара» (1995) в основном со сценами преступлений в банках.
  • Компания Glacier Films потратила на кинопроизводство 10 миллионов долларов.
  • Первая актерская работа Хейдена Кристенсена за 4 года. Его партнерша «по жизни» Рэйчел Билсон также сыграла в этом проекте — эпизодическую роль. Вместе они снимались и ранее — в «Телепорте» (2008).
  • Когда Джеймс говорит: «У «У меня плохое предчувствие по этому поводу», это цитата. Хейден цитирует собственного же персонажа, Энакина Скайуокера в фильме «Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов» (2002). А Джордана Брюстер (Эмили) на самом деле на 1 год старше его в реальной жизни.
  • Роль Сахарка сыграл рэпер Эйкон.
  • Эпизод, где он ударил персонажа Броуди, стала настоящим хитом. Но это импровизация, снятая без дублей.

У Джеймса темное прошлое, но сейчас он из всех сил пытается изменить свою жизнь — встречается с красивой девушкой, устроился работать автомехаником, мечтает о собственном бизнесе. Тем временем, его старший брат Френки, отсидевший десять лет в тюрьме, выходит на свободу. Френки пытается наладить отношения, но Джеймс не может простить брата за то, что много лет назад он втянул его криминал, из-за чего Джеймс отсидел шестнадцать месяцев.

Однако попытки Джеймса начать новую жизнь не складываются: из-за тюремного прошлого он не может рассчитывать на хорошую работу и получает отказы в кредитовании своего бизнеса. Видя это, Френки предлагает Джеймсу «провести небольшое дельце». Он клянется, что это в последний раз и после ограбления банка в Новом Орлеане у них будут деньги, и они вернут свою жизнь, которую когда-то потеряли. В результате «небольшое дельце» станет одним из самых кровавых и драматических налетов в истории Америки…

4.0 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 января 2015
Премьера онлайн 11 сентября 2014
Премьера в мире 11 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Джордана Брюстер
Джордана Брюстер
Эйкон
Лаура Кайот
Все актеры и съемочная группа
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Ограбление по-американски
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