Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Говори как твой муж
Киноафиша Фильмы Говори как твой муж
Kocan Kadar Konus

Говори как твой муж, 2015

2015 / Турция
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Главная героиня Эфсун, как и любая другая девушка, с раннего детства мечтала о счастливом замужестве. Но в юности Эфсун была "серой мышкой", она не умела притворяться и вертеть мужчинами. Вот так и прожила вместе со своей семьей до 30 лет, не встретив настоящую любовь. Но приходит время, когда Эфсун решает все же вылезти из своей скорлупы и не ждать принца на белом коне, а поискать его сама. Она кардинально меняется и превращается в "хищницу", которая начинает искать себе партнера по жизни. Вот тогда  на пути Эфсун и появляется Синан - парень из прошлого, в которого девушка была влюблена ещё во времена учёбы.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 20 марта 2015
Премьера онлайн 23 апреля 2021
Премьера в мире 20 марта 2015
Возраст 18+
Режиссер
Кивандж Баруону
В ролях
Эбру Джюндюбейоглу
Эда Эдже
Лэйла Эрдоган
Гюленай Калкан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Говори как твой муж 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Приложение киноафиши