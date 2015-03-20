Говори как твой муж, 2015

Главная героиня Эфсун, как и любая другая девушка, с раннего детства мечтала о счастливом замужестве. Но в юности Эфсун была "серой мышкой", она не умела притворяться и вертеть мужчинами. Вот так и прожила вместе со своей семьей до 30 лет, не встретив настоящую любовь. Но приходит время, когда Эфсун решает все же вылезти из своей скорлупы и не ждать принца на белом коне, а поискать его сама. Она кардинально меняется и превращается в "хищницу", которая начинает искать себе партнера по жизни. Вот тогда на пути Эфсун и появляется Синан - парень из прошлого, в которого девушка была влюблена ещё во времена учёбы.