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Астрал: Глава 3 Астрал: Глава 3
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Insidious: Chapter 3

Астрал: Глава 3, 2015

2015 / США / Канада
7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Куинн Бреннан – девочка подросткового возраста, недавно потерявшая мать. Она тяжело переживает утрату и однажды, отчаявшись, пытается связаться с потусторонними силами. Но мама не отвечает, а вскоре с главной героиней начинают происходить странные, пугающие вещи. Куинн обращается к Элизе, опытному медиуму, за помощью, но та давно оставила деятельность и отказывается. Но связь Бреннан с темными силами уже не получится разорвать так просто. На юную героиню уже строят планы страшные сверхъестественные существа с отнюдь не добрыми намерениями.

  • К огорчению фанатов серии, Джеймс Ван, создатель предыдущих двух частей, отошел от работы над этим триллером из-за конфликтов в расписании. Режиссером стал Ли Уоннелл.
  • В третьем «Астрале» содержатся отсылки к потусторонним существам из франшизы «Коварная».
  • Режиссер фильма также исполнил в нем одну из ролей.
  • У Элизы, к которой обращается девочка, есть пес Уоррен. Это отсылка к Эду и Лоррейну Уорен, реальных исследователях паранормальных явлений, на истории которых построена киновселенная «Заклятие».
  • Третий фильм стал приквелом событий первого «Астрала».
  • Книга, которую держит героиня, когда раздается стук – нетипичная для подростков, «Заводной апельсин» Берджесса.

История о том, как одаренный экстрасенс Элис Рейнер неохотно соглашается использовать свои способности для установления связи с мертвыми, чтобы помочь девочке-подростку, которая стала мишенью для опасной сверхъестественной сущности.

7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 июня 2015
Премьера в мире 4 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Ли Уоннелл
Ли Уоннелл
В ролях
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Стефани Скотт
Стефани Скотт
Ли Уоннелл
Ли Уоннелл
Лин Шэй
Лин Шэй
Хейли Кийоко
Все актеры и съемочная группа
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Астрал: Глава 3
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Вики 13 октября 2015, 00:19
Самый слабый из серии "Астрал". Нудно, не страшно, местами смешно
Елена 13 октября 2015, 00:23
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