Астрал: Глава 3, 2015

Куинн Бреннан – девочка подросткового возраста, недавно потерявшая мать. Она тяжело переживает утрату и однажды, отчаявшись, пытается связаться с потусторонними силами. Но мама не отвечает, а вскоре с главной героиней начинают происходить странные, пугающие вещи. Куинн обращается к Элизе, опытному медиуму, за помощью, но та давно оставила деятельность и отказывается. Но связь Бреннан с темными силами уже не получится разорвать так просто. На юную героиню уже строят планы страшные сверхъестественные существа с отнюдь не добрыми намерениями.