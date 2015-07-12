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Ускорение, 2015

2015 / ЮАР / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Профессиональная воровка Алекс Фарадей собирается покончить с криминальной карьерой. Бывший партнер уговаривает девушку напоследок принять участие еще в одной афере. Алекс необходимо украсть партию бриллиантов, однако тщательно продуманный план проваливается, и вот уже жизнь главной героини оказывается под угрозой. Девушка быстро понимает, что ее подставили, и пускается в бега. По ее следам отправляется наемный убийца, подосланный международным преступным синдикатом. Чтобы не стать жертвой в чужой грязной игре, Алекс необходимо выяснить, что же происходит на самом деле…

  • Главную роль в фильме исполнила “девушка Бонда” Ольга Куриленко. 
  • “Ускорение” - дебютная лента Стивена С. Кампанелли. Ранее он сотрудничал с известными режиссерами в качестве оператора.  
  • Изначально предполагалось, что “Ускорение” станет первой частью кинофраншизы. Однако впоследствии создатели отказались от планов снять серию фильмов. 
  • Убийцы в фильме названы в честь бывших президентов США - Джорджа Вашингтона, Билла Клинтона, Джеймса Монро, а также в честь генерала Второй Мировой войны Дугласа Макартура.
  • Все сцены с участием Моргана Фримана были сняты в Лос-Анджелесе в течение двух дней.

Алекс, опытная воровка, соглашается совершить свое последнее ограбление… Но все идет не по плану. Теперь ей — красивой, сильной и безжалостной femme fatale — угрожает опасность. И неудачное ограбление — не единственная проблема. Она перешла дорогу секретному международному синдикату, который ищет нечто более ценное, чем бриллианты. С этого момента для Алекс единственный способ спастись — бежать. И как можно быстрее

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 июля 2015
Премьера онлайн 18 октября 2015
Премьера в мире 12 июля 2015
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Стивен С. Кампанелли
Стивен С. Кампанелли
В ролях
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Морган Фриман
Морган Фриман
Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой
Карл Танинг
Дженна Сарас
Дженна Сарас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ускорение 4 постера
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Ускорение смотреть онлайн

Ускорение
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 10 октября 2015, 16:23
Фильм полное ..... Непроффионализм, ни смысла, куски боевиков снятые отдельно от смысла и содержания ...
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