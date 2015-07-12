Ускорение, 2015

Профессиональная воровка Алекс Фарадей собирается покончить с криминальной карьерой. Бывший партнер уговаривает девушку напоследок принять участие еще в одной афере. Алекс необходимо украсть партию бриллиантов, однако тщательно продуманный план проваливается, и вот уже жизнь главной героини оказывается под угрозой. Девушка быстро понимает, что ее подставили, и пускается в бега. По ее следам отправляется наемный убийца, подосланный международным преступным синдикатом. Чтобы не стать жертвой в чужой грязной игре, Алекс необходимо выяснить, что же происходит на самом деле…
Алекс, опытная воровка, соглашается совершить свое последнее ограбление… Но все идет не по плану. Теперь ей — красивой, сильной и безжалостной femme fatale — угрожает опасность. И неудачное ограбление — не единственная проблема. Она перешла дорогу секретному международному синдикату, который ищет нечто более ценное, чем бриллианты. С этого момента для Алекс единственный способ спастись — бежать. И как можно быстрее